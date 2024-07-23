凱米颱風來襲 中市府籲營造業加強工地防颱措施

勞工局表示，工地防颱在外牆施工架帆布捲起避免風壓過大。（市府提供）

2024/07/23 17:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因應凱米颱風來襲，中市勞工局提醒營造事業單位颱風季節期間，加強臨時構造物、臨水作業及山區工程等相關防颱防災的整備工作。

勞工局長林淑媛表示，各事業單位在颱風來臨前，應注意營造工地搭設的外牆施工架應採取增設繫牆桿或斜撐、拆除帆布減少受風面積等措施以增加穩定性，並於強風、大雨前停止作業。

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其次，強風來襲前工地固定式起重機（塔吊）的主柱應以牽索繫牢，並停妥吊鉤、伸臂及將旋轉煞車放開（先確認空迴時不會有撞擊、感電等危害）。

此外，颱風前後在有發生水位暴漲或土石流之虞的地區作業者，應建立作業連絡系統、選任專責警戒人員及準備救生衣、救生圈及動力救生船等設施，以備救援。地下室或土方開挖應即補強擋土支撐，並增置砂包，以防止雨水灌入。最後，營造工地或廠房內有飛落之虞的物體應予以固定或變更堆放處所，以防止物體掉落造成危害。

勞工局強調，颱風遠離後，事業單位也應針對營造工地的施工架及模板等臨時構造部分實施檢查，確保其穩定而無危險之虞。

另建築物屋頂易有造成破損或漏水等情形，從事屋頂修繕作業時應嚴防墜落災害，對於石綿板、鐵皮板、塑膠等易踏穿材料構築的屋頂及雨遮從事作業時，應規劃安全通道，設置適當強度及寬度30公分以上的踏板；於屋架、雨遮或天花板下方可能墜落的範圍，裝設堅固格柵或安全網等防墜設施，並指派屋頂作業主管人員指揮或監督勞工作業，也要設置足夠強度的必要裝置、安全母索及安全帶鉤掛。

勞工局表示，各營造工地應責成專任工程人員重新檢核施工架設計強度，務必加強落實工安整理、整頓措施，在颱風來襲前完成自主檢查，風災後實施復建自主檢查，如未依規定辦理，將會開罰。

勞工局表示，工地防颱，施工圍籬加強斜撐固定。（市府提供）

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