中颱凱米撲台 黃敏惠視察台18線軍輝橋防汛整備

嘉義市長黃敏惠視察防颱整備情形。（記者丁偉杰攝）

2024/07/23 17:44

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕中颱凱米接近台灣，陸上颱風警報已在今天上午11點半發布。嘉義市長黃敏惠與水利署第五河川分署、公路局雲嘉南養護工程分局等單位，視察台18線軍輝橋等主要防汛地點，工程人員防颱整備，將欄杆、覆工蓋板預先拆除撤離，打撈清除河道阻塞物，確保通洪順暢。

黃敏惠等一行人今天視察包括中排番仔溝橋、吳鳳南路166巷、台18線軍輝橋等地，其中，中排番仔溝橋2020年完成改建，增加通水斷面64％，之後又斥資1億2653萬元改善北港路通港橋下通水斷面，自原先16公尺加寬為26公尺，打通中央排水任督二脈，增加中央排水渠道85％通洪能力，已於今年3月28日完工。

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黃敏惠說，市府持續透過工程提升城市防洪韌性，吳鳳南路166巷地勢低窪，以往每逢颱風、豪大雨易積淹水，市府自籌約343萬元，新設1.2公尺涵管連接吳鳳南路既有箱涵，排放低窪地區積雨水，6月22日完工，有效改善積淹水狀況。

台18線軍輝橋正進行改建工程，過去經歷八七水災、莫拉克颱風致淹水災情，黃敏惠說，氣象署預報上修中颱凱米帶來的雨量，感謝工程人員在颱風來臨前整備，預先拆除撤離欄杆、覆工蓋板等，撈除河道阻塞物。

市府各局處持續強化防颱整備，工務處、建設處、環保局針對易淹水地區加強排水溝巡查及修剪路樹；衛生局加強宣導防蚊，呼籲民眾颱風來臨前清除住家周邊排水孔，或排水格柵的枯枝落葉等雜物；請各建築工地注意加強鷹架、圍籬的補強、防護措施，適時巡視整理鷹架上雜物等易掉落物品，颱風期間不宜使用起重或吊高設備作業，避免強風豪雨致物品、機具掉落造成損害。

此外，嘉義市2座抽水站以及24台移動式抽水機已完成布設、測試，5處車行、7處人行地下道機房設備完成設備測試、集水井內淤泥清除，人員將配合通知進駐；後湖抽水站放置2500包沙包、1000包太空包供市民取用，另在東、西區公所各聯合里辦公處配置沙包，目前已有540包沙包被索取。

嘉義市長黃敏惠（左）視察中央排水防汛情形。（記者丁偉杰攝）

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