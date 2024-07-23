為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米颱風逼近 全國高中職行義童軍營隊調整成室內

凱米颱風逼近 ，在台東舉辦的全國高中職行義童軍營隊，已調整成室內課程因應。（教育部提供）

凱米颱風逼近 ，在台東舉辦的全國高中職行義童軍營隊，已調整成室內課程因應。（教育部提供）

2024/07/23 17:26

〔記者林曉雲／台北報導〕凱米颱風逼近，教育部今日至25日舉辦「113年全國高級中等學校行義童軍探索考驗營」，近百位來自全台各地高級中等學校行義童軍團學員齊聚台東，國教署組長葉信村受訪表示，已適時調整課程，以室內課程辦理童軍考驗課程，於明天中午前完成活動，並已完成童軍團學員返程相關規劃。

為加強行義童軍對於生涯探索及童軍技能發展之能力，以「行義童軍會東商，探索考驗識寶桑」為營隊精神，為考驗營注入童軍的活力與熱情。

葉信村說明，今年營隊活動委請國立台東高商辦理，營隊課程融合台東鯉魚山自然環境與在地人文的定向越野，並融入學校原住民特色文化，及安排短影音製作、門市服務、創意簡報設計、英文劇場及設計整合各項專科章考驗等多元職能探索課程。學生藉由晉級各項考驗科目，爭取最佳榮譽，實現生涯探索及童軍技能發展能力。

葉信村表示，童軍教育透過童軍的諾言、規律、銘言，引導學生從各項課程中體驗學習，不斷自我探索學習，以促進多元智能發展，進而提昇對於品德、身心健康及合群互助之核心素養。期許童軍教育在每一次的體驗學習中生根發芽成長茁壯，從探索考驗中達成理想目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米進逼！ 全台7縣市豪雨、大雨特報
2024/07/23 17:18

凱米進逼！ 全台7縣市豪雨、大雨特報
下游注意！凱米恐挾豐沛水氣 曾文水庫已估算出達滿水位的降雨量
2024/07/23 17:12

下游注意！凱米恐挾豐沛水氣 曾文水庫已估算出達滿水位的降雨量

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
中颱凱米襲台！交通及活動異動、景區關閉一次看（不斷更新）
2024/07/23 17:15

中颱凱米襲台！交通及活動異動、景區關閉一次看（不斷更新）
氣象署最新風雨預測曝 13縣市明可達停班課標準
2024/07/23 17:17

氣象署最新風雨預測曝 13縣市明可達停班課標準

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播