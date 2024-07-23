凱米颱風逼近 全國高中職行義童軍營隊調整成室內

凱米颱風逼近 ，在台東舉辦的全國高中職行義童軍營隊，已調整成室內課程因應。（教育部提供）

2024/07/23 17:26

〔記者林曉雲／台北報導〕凱米颱風逼近，教育部今日至25日舉辦「113年全國高級中等學校行義童軍探索考驗營」，近百位來自全台各地高級中等學校行義童軍團學員齊聚台東，國教署組長葉信村受訪表示，已適時調整課程，以室內課程辦理童軍考驗課程，於明天中午前完成活動，並已完成童軍團學員返程相關規劃。

為加強行義童軍對於生涯探索及童軍技能發展之能力，以「行義童軍會東商，探索考驗識寶桑」為營隊精神，為考驗營注入童軍的活力與熱情。

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葉信村說明，今年營隊活動委請國立台東高商辦理，營隊課程融合台東鯉魚山自然環境與在地人文的定向越野，並融入學校原住民特色文化，及安排短影音製作、門市服務、創意簡報設計、英文劇場及設計整合各項專科章考驗等多元職能探索課程。學生藉由晉級各項考驗科目，爭取最佳榮譽，實現生涯探索及童軍技能發展能力。

葉信村表示，童軍教育透過童軍的諾言、規律、銘言，引導學生從各項課程中體驗學習，不斷自我探索學習，以促進多元智能發展，進而提昇對於品德、身心健康及合群互助之核心素養。期許童軍教育在每一次的體驗學習中生根發芽成長茁壯，從探索考驗中達成理想目標。

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