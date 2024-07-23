低頭找驚喜！台南三老爺宮12花神將變身人孔蓋

三老爺宮12花神之7月「鳳仙花」石崇（左）、8月「桂花」綠珠，化身彩繪人孔蓋圖騰造型。（北區區公所提供）

2024/07/23 17:23

〔記者王姝琇／台南報導〕南市水利局目前總計於舊城區推出13款彩繪特色孔蓋，多集中在海安路、國華街、普濟殿及蝸年巷等觀光熱區，北區鎮北坊也接力祭出三老爺宮12花神造型人孔蓋設計，盼藉此讓遊客走進古都「低頭」認識12花神，帶動在地人文觀光。

水利局雨水及汙水人孔道，超過9成以上防滑係數未達50BPN，為此市府每年編列預算進行防滑塗布調整及更換新材質人孔蓋，雙管齊下優先在交通流量較大的道路改善，目前雨水下水道已改善約25％的人孔蓋、汙水改善達19.2％，其中舊城區更有結合在地歷史典故，以彩繪圖騰製成人孔蓋，打造專屬於台南的地景風貌，成為吸睛亮點。

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北區區長潘寶淑指出，北區日前進行部分歷史街區改建工程時，提議將鎮北坊三老爺宮的12花神壁畫設計成人孔蓋圖騰，但考慮花「神」放在地上踩踏，於是決定留下花的部分，12款造型已設計完成預計分階段逐步替換，不只抗滑又兼具文化觀光功能。

三老爺宮12花神壁畫出自畫家薛明勳之手，包括正月「梅花」柳夢梅、2月「杏花」楊貴妃、3月桃花「楊延昭」、4月「薔薇花」張麗華、5月「榴花」鐘馗、6月「荷花」西施、7月「鳳仙花」石崇、8月「桂花」綠珠、9月「菊花」陶淵明、10月「芙蓉花」謝素秋、11月「山茶花」白居易、12月「臘梅花」老令婆。

三老爺宮12花神之9月「菊花」陶淵明（左）、10月「芙蓉花」謝素秋，化身彩繪人孔蓋圖騰造型。（北區區公所提供）

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