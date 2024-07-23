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嘉科實中、屏科實中8/1正式設校 國立高中職校長今布達

43位國立高中職校長今天布達，教育部長鄭英耀期勉共同為國家培育人才。（教育部提供）

43位國立高中職校長今天布達，教育部長鄭英耀期勉共同為國家培育人才。（教育部提供）

2024/07/23 17:38

〔記者林曉雲／台北報導〕國立嘉科實中及屏科實中將於113學年（8月1日）正式設校，教育部今天舉行113學年度國立高中校長聯合布達交接典禮，教育部長鄭英耀說，校長的領導與辦學績效，攸關學校乃至於國家社會的整體發展，要對台灣教育有信心，並且與時俱進，把AI等新興科技融入課程，為國家培育人才。

鄭英耀說，我國半導體產業有9成以上人才來自台灣本土在地培育，應該對台灣自己的教育要有信心，校長的領導與辦學績效，攸關學校，乃至於國家社會的整體發展，隨著生成式AI發展，面對瞬息萬變的外在環境，如何把新興科技融入課程，與時俱進，是大家可以努力的方向，不必修改課綱就可以達到目標。

鄭英耀期許校長們持續加強領導者所需具備的專業知能與素養，不斷精進，建構以學習者為中心的教育場域，落實多元適性的課程，重視數位學習，他強調，要以培養孩子成為具備國家意識且能合作溝通、自主學習的人，並與社會共好，實踐「自發、互動、共好」108課綱的教育理想。

此外，共有13位卸任退休校長，鄭英耀說，感謝校長們的用心經營，使學校穩健發展，為國家培育人才，奠定國家發展的穩固基石。

嘉科實中校長林怡慧 屏科實中校長陳志偉

教育部國教署人事主任古明哲說明，43位上任校長包括連任13人、轉任13人、新任17人。例如南投高中校長傅國樑連任，台南家商校長黃耀寬轉任成大南工校長，基隆女中校長林三維新任（原為板橋高中主任）。另外，嘉科實中校長為林怡慧、屏科實中校長為陳志偉。

43位國立高中職校長今布達。（記者林曉雲翻攝）

43位國立高中職校長今布達。（記者林曉雲翻攝）

國立嘉科實中校長是林怡慧，屏科實中校長陳志偉。（記者林曉雲翻攝）

國立嘉科實中校長是林怡慧，屏科實中校長陳志偉。（記者林曉雲翻攝）

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