為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台鐵公司成立一級防颱應變中心 北迴鐵路加強巡查監控

因應凱米颱風威脅，台鐵公司成立一級應變中心。（台鐵公司提供）

因應凱米颱風威脅，台鐵公司成立一級應變中心。（台鐵公司提供）

2024/07/23 16:35

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署已針對凱米颱風發布海上陸上警報，台鐵公司今天（23日）宣布成立一級防颱應變中心，也特別針對北迴鐵路受到0403大地震震災影響的路段做巡查和監控。

台鐵公司表示，針對轄區內低窪易淹水潛勢地區做好安全防護、完成相關防汛及救災器具如抽水機、防洪閘門、沙包等整備，同時加強路線設施的巡查與監控。另針對北迴鐵路受0403震災影響的路段，加強進行改善防災作為，並與有關單位進行聯防。

台鐵公司董事長杜微等人今天上午到花蓮地區實地巡查防颱準備情形，巡視重點包括救災機具設備到位如挖土機、卡車、及各項器材、加派防災待命人力、土石流潛勢地點增設告警設備連線監控台、加強土石流導流及涵洞清淤、落石潛勢地點增設監視器、河溪疏濬、及設置水位計等。

台鐵公司表示，已與公路局、氣象署、林業署、水保署、及地方政府成立聯防平台，在中央災害應變中心指揮下做迅速的因應，雖然各項防災已經到位，但仍將密切注意颱風動態，若風勢雨量超過警戒值或行動值時，將立即採取列車降速或停駛措施，也請旅客民眾能夠體諒。

因應凱米颱風威脅，台鐵公司成立一級應變中心。（台鐵公司提供）

因應凱米颱風威脅，台鐵公司成立一級應變中心。（台鐵公司提供）

因應凱米颱風威脅，台鐵公司成立一級應變中心。（台鐵公司提供）

因應凱米颱風威脅，台鐵公司成立一級應變中心。（台鐵公司提供）

因應凱米颱風威脅，台鐵公司成立一級應變中心。（台鐵公司提供）

因應凱米颱風威脅，台鐵公司成立一級應變中心。（台鐵公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米颱風來襲！ 基隆北寧路崩坍路段 明晚7點預警封閉
2024/07/23 16:13

凱米颱風來襲！ 基隆北寧路崩坍路段 明晚7點預警封閉
凱米颱風來勢洶洶 蘇花路廊今晚不排除預警封路
2024/07/23 16:27

凱米颱風來勢洶洶 蘇花路廊今晚不排除預警封路

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
凱米最新風力預測出爐！ 明上午14縣市風力達停班課邊緣
2024/07/23 16:29

凱米最新風力預測出爐！ 明上午14縣市風力達停班課邊緣
凱米逼近！陳其邁：山區總雨量估1800毫米 高市全面防汛
2024/07/23 16:18

凱米逼近！陳其邁：山區總雨量估1800毫米 高市全面防汛

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播