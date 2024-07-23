台鐵公司成立一級防颱應變中心 北迴鐵路加強巡查監控

因應凱米颱風威脅，台鐵公司成立一級應變中心。（台鐵公司提供）

2024/07/23 16:35

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署已針對凱米颱風發布海上陸上警報，台鐵公司今天（23日）宣布成立一級防颱應變中心，也特別針對北迴鐵路受到0403大地震震災影響的路段做巡查和監控。

台鐵公司表示，針對轄區內低窪易淹水潛勢地區做好安全防護、完成相關防汛及救災器具如抽水機、防洪閘門、沙包等整備，同時加強路線設施的巡查與監控。另針對北迴鐵路受0403震災影響的路段，加強進行改善防災作為，並與有關單位進行聯防。

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台鐵公司董事長杜微等人今天上午到花蓮地區實地巡查防颱準備情形，巡視重點包括救災機具設備到位如挖土機、卡車、及各項器材、加派防災待命人力、土石流潛勢地點增設告警設備連線監控台、加強土石流導流及涵洞清淤、落石潛勢地點增設監視器、河溪疏濬、及設置水位計等。

台鐵公司表示，已與公路局、氣象署、林業署、水保署、及地方政府成立聯防平台，在中央災害應變中心指揮下做迅速的因應，雖然各項防災已經到位，但仍將密切注意颱風動態，若風勢雨量超過警戒值或行動值時，將立即採取列車降速或停駛措施，也請旅客民眾能夠體諒。

因應凱米颱風威脅，台鐵公司成立一級應變中心。（台鐵公司提供）

因應凱米颱風威脅，台鐵公司成立一級應變中心。（台鐵公司提供）

因應凱米颱風威脅，台鐵公司成立一級應變中心。（台鐵公司提供）

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