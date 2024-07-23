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礁溪協天廟主委鬧雙胞 多次上演「隔櫃台對罵」外界無奈

宜蘭礁溪協天廟供奉關聖帝君，220年來香火鼎盛，每年香油錢高達1億元。（資料照）

宜蘭礁溪協天廟供奉關聖帝君，220年來香火鼎盛，每年香油錢高達1億元。（資料照）

2024/07/23 16:32

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭礁溪協天廟供奉關聖帝君，220年來香火鼎盛，除每年香油錢高達1億元，廟產也約有8億元價值，相當可觀；2020年第13屆主委改選鬧雙包，新舊兩派打官司，新任主委吳宏昱今年3月取得法院合法認證，不過訴訟期間，新舊派系各推廟務、香油錢各自收取，開立收據也不同，雙方均有大批信徒擁護。

協天廟主委4年前改選爆爭議，衍生主委「鬧雙包」問題，新舊派互轟不合法，舊派擁立簡蒼明，新派則以吳宏昱為首，當年甚至還發生黑衣人占領香客大樓、請鎖匠換鎖等事件，4年來爭議興訟不斷「誰也不讓誰」，雙方最後乾脆一人一邊，更多次上演「隔櫃台對罵」窘況，外界看在眼中，無奈直指關聖帝君也管不了。

取得合法認定的吳宏昱，本月12日提告簡蒼明「偽造文書」，直指簡非合法主委，卻以主委自居，更以廟方名義「偽造」發文，還公告舉行主委選舉。吳說，縣府依規核發寺廟登記證給他，也是縣府及法院認可的合法組織，一切依法行政，目前廟產、帳戶及印鑑、印文均歸團隊所有。

他說，不過這4年來，對方也收取香油錢並開收據，因無法順利全面接管，為避免影響信徒權益，迫於無奈只能尋求法律途徑解決爭議，8月10日至12日將進行合法改選，已報備縣府並獲同意，不管發生什麼事，都希望下屆能選出更好的主委。

據了解，舊派信徒會員數目前還有500多人，每月收取的香油錢，均依規存進銀行並報備縣府，但縣府基於備查核准均以新派吳宏昱為主，未受理舊派送件的任何文書，期間多次協調，希望雙方能持續溝通恢復廟務和諧。

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