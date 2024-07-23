中颱凱米來襲！南投仁愛農民搶收夏季蔬菜、高山花卉

南投縣仁愛鄉清境地區香水百合正值產期，碰上凱米颱風來襲，花農今天進行搶收。（記者佟振國攝）

2024/07/23 15:59

〔記者佟振國／南投報導〕中颱凱米來襲及果菜市場休市前夕，南投縣仁愛鄉農民今天忙著搶收作物，農會估計共同運銷蔬菜到貨量約較平日增加2成，目前也是清境地區香水百合採收與栽種期，農民趕著將已發芽球根種進土裡，以免延誤生長，又得收起網室帆布防颱，忙到人仰馬翻。

凱米颱風逐漸逼近，仁愛鄉今天白天還沒有感受到颱風的威力，且受沉降氣流影響，晴朗炎熱，農民把握時間加緊採收作物，農會總幹事戴錦稔表示，平日農會共同運銷到貨量約50噸，今天因為颱風來襲前夕，以及配合果菜市場休市，24日暫停運銷，因此到貨量約較平日增加2成，突破60噸。

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鄉內主要聯外道路台14線埔霧公路，沿途大型菜車數量增加，除了載運鄉內的夏季蔬菜，還有台中梨山地區採收的作物，也透過台14甲、台14線運往各批發市場，農民表示，6月中、下旬多雨導致蔬菜價格上揚，最近又颱風，高麗菜1件30公斤批發價約1600至1800元，菜價是否繼續攀升，取決風雨對產區、道路的影響。

目前也是清境地區重要經濟作物香水百合採收與栽種期，農民楊天喜說，除了今年歐洲的香水百合球根因氣候因素減產，疫情解封大型活動恢復正常，近期廟會活動頻繁，帶動香水百合需求，1枝香水百合批發價達70元，卻又碰到颱風來攪局。

花農現在除了要採收即將成熟的植株，又得趕在颱風帶來風雨前，種下已經發芽的球根，以免延誤生長期，又得採收已近成熟植株，以免因強風受損，之後再收起網室帆布防颱，大家都忙翻了。

已經發芽的香水百合球根，農民趕在颱風前種下，以免誤生長期。（記者佟振國攝）

南投縣仁愛鄉花農化身蜘蛛人，爬上網室頂將將塑膠帆布收起，避免受力面積大增導致支架遭強風吹倒。（記者佟振國攝）

凱米颱風來襲，台14線埔霧公路大型菜車數量增加不少，要將高山蔬菜運下山。（記者佟振國攝）

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