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環團憂紅樹林藍碳傷生態 國家公園署：適地適種謹慎推動

台灣蠻野心足生態協會等團體今天在立法院共同召開「藍碳大夢風險－正視紅樹林造成的危機」記者會。（記者李文馨攝）

台灣蠻野心足生態協會等團體今天在立法院共同召開「藍碳大夢風險－正視紅樹林造成的危機」記者會。（記者李文馨攝）

2024/07/23 16:12

〔記者李文馨／台北報導〕環境部積極開發藍碳，紅樹林是來源之一，不過有多個環團指出，廣植紅樹林恐傷害生物多樣性並影響防洪。對此，國家公園署今（23）日強調，生態保育是濕地的優先目標，推動藍碳（紅樹林）將以「適地適種」、符合「濕地保育法」明智利用精神為方向，在可控制的人為濕地環境發展。

環境部氣候變遷署今年4月預告由農業部及海洋委員會「紅樹林植林」溫室氣體減量方法草案，積極推動將「藍碳」納入國家溫室氣體排放清冊；不過近期多個環團指出，紅樹林大量生長會影響生物種類與數量，不僅會影響其他海岸濕地生態，還會阻礙排洪。

台灣蠻野心足生態協會主任楊士慧指出，多數台灣民眾將紅樹林視為河口海岸珍稀植物，但紅樹林事實上造成難以數盡的生態傷害。她指出，位於淡水河與基隆河匯流處的關渡自然保留區內的紅樹林擴張，陸域變大，河道窄化改變水流，影響大台北防洪，直到2021年底將關渡自然保留區解編，才得以疏伐移除紅樹林。

楊士慧續指出，新竹香山濕地紅樹林的擴張，影響到蚵農插蚵養蚵作業，據瞭解，新竹市政府歷年來編列新台幣3000多萬元進行紅樹林的移除。彰化潮間帶同樣面臨外來種紅樹林的頑強擴張，影響疏洪，底棲生物遠離，鳥類難以靠近覓食。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政也呼籲，紅樹林強植增匯的計畫必須停止，確保重要濕地零淨損失，國家公園署應嚴格把關；另也應優先保護原生濕地和物種及評估對區域的其他影響，避免因碳匯需求而破壞現有的生態平衡。最後積極於源頭減少碳排放，而不是依賴後端的碳匯來彌補減碳不足。

國家公園署表示，國家自然公園、重要濕地與海岸地區面積占全國陸海域面積的25.4%，是我國自然碳匯與碳吸存的關鍵場域，也是重要的生物多樣性種源庫與復育研究基地。該署積極落實國家淨零排放政策，將以科學研究為基礎推動減碳與增匯行動。

國家公園署指出，目前「紅樹林植林」溫室氣體減量方法是農業部向環境部提出，並於今年7月9日由環境部召開第1次專案小組審查會議，決議修正後再審。由於各界對紅樹林在碳匯增加的效益，仍待更多研究及社會共識，國家公園署將以「適地適種」原則，兼顧實施紅樹林碳匯實驗、濕地生態健全及生物多樣性，在漁塭、鹽田、滯洪池、都市公園等可控制的人為濕地，謹慎推動自然碳匯。

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