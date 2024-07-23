北市府：若因颱風停止上班上課 外送平台應停止服務

台北市勞動局提醒，政府機關宣布停止上班期間，外送平台業者應即時通知外送員停止工作。（資料照）

2024/07/23 16:40

〔記者江采蓁／台北報導〕凱米颱風逼近，台北市勞動局長高寶華指出，若宣布停止上班上課，外送平台業者應即時通知外送員停止工作，違規可處最高10萬元罰鍰。

高寶華說，颱風期間外送服務和新聞記者這兩個領域的勞動風險最高。針對外送服務，雇主應在颱風期間重新評估外送作業風險，考慮淹水、強風、大雨、道路受損等情況，並提供必要的安全衛生防護措施，政府機關宣布停止上班期間，外送平台業者應即時通知外送員停止工作，違規將依「台北市外送平台業者管理自治條例」第12條可處最高10萬元罰鍰。

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高寶華也提到，各營造工地於施工架上張掛帆布或廣告物在強風來襲前應暫時拆除，以免風壓太大導致施工架倒塌而傷人；塔吊塔柱應加強固定，風速每秒16公尺以上時，嚴禁使用塔吊作業；塔吊、鋼骨等易導電的場所或機具應設置及檢查避雷設備；此外，土方開挖工程及鄰近河岸工程須做好擋土設施及排水工程，以避免積水而導致鄰房地層下陷坍塌或傾斜，靠山區坡地工程須留意坍方落石及土石流的發生，儘早做好防颱安全措施。

針對勞工關心的颱風期間相關出勤工資問題，高寶華指出，依勞動部公告的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，只要勞工的工作地、居住地區或正常上下班所經過的地區，該轄區首長宣布停止辦公、勞工無法出勤時，雇主不得視為曠工、遲到或要求勞工以事假或其他假別處理，並於出勤紀錄以颱風停班註記，事後也不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利的行為。

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