葉建崙功在身心障礙福利工作 推動「輔具超音速」獲模範公務員

社會局社工督導葉建崙獲頒今年新北市模範公務人員，家人與有榮焉。（記者翁聿煌攝）

2024/07/23 15:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府率先推動「輔具超音速」申請流程獲得肯定，社會局社工督導葉建崙獲頒今年新北市模範公務人員，葉建崙表示能獲得獎項是同仁共同努力，歸功整體優質團隊的緊密合作，他在社會局服務15年，自覺能為身心障礙及弱勢個案的福利多做一點，就會覺得很有成就感，心裡很滿足。

葉建崙從最基層的社工員做起，歷任社會局兒童少年福利科社工師、身心障礙福利科股長、專員等職，現任身心障礙福利科社工督導，多年來在職位上印象深刻的事，4年前幫助一位聽損女童媒合使用助聽器的案件，當時有位國小五年級女童胡小妹妹，在新北社會局臉書上看到科林助聽器公司捐贈200萬元助聽器給新北市經濟弱勢聽障生的訊息，便主動留言詢問如何幫助她就讀小四的聽損妹妹申請。

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葉建崙說，當收到訊息後進行了解，原來此案家是越南籍單親媽靠著微薄收入與補助獨力撫養3名女兒，雖然案家情況與專案扶助對象條件不符，但大家很想幫助他們一家，大家與科林公司討論專案協助的可行性，促成廠商贊助所有費用，並由社工帶著小妹妹至門市挑購合適助聽器。

葉建崙說，完成胡小妹妹心願，心情也圓滿具足，雖然非重大社會關注案件，但因為公、私部門都秉持關懷弱勢初衷，為個案福利多做一點，覺得很有成就感，感受到「台灣最美麗風景」帶來的正面能量。

葉建崙關懷弱勢不遺餘力，於身心障礙福利科服務期間，積極布建身障者社區式服務資源，為身障者與家屬就近獲得照顧減輕負擔，他更是新北市社會局「輔具超音速」的重要協力者，督導輔具資源中心推動「輔具特約三合一」、「輔具需求遠距評估」服務，讓輔具多元永續使用，讓民眾在最短時間獲得需要的輔具，「輔具超音速2.0」更榮獲第二屆政府服務獎專案規劃類肯定。

新北市社會局社工督導葉建崙獲頒今年新北市模範公務人員，獲市長侯友宜頒獎表揚。（記者翁聿煌攝）

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