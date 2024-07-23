凱米颱風來勢洶洶又逢天文潮 雲林部署防汛設施

立委丁學忠（右二）邀水利署副署長林元鵬（右一）前往台西、口湖會勘工程。（記者李文德攝）

2024/07/23 14:24

〔記者李文德／雲林報導〕中央氣象署今中午發布凱米颱風陸上警報，各地準備防颱因應措施，雲林縣目前已做好防汛裝備，各類型移動式抽水設備已有184部布設完成。此外第五河川署表示，明中午適逢天文大潮，口湖箔子港漁港預測潮位將突破2米，可能超過漁港標高，請地方要做好相關的防堵。

雲林沿海港口今早不少漁民陸陸續續將漁船靠港，並綁緊船隻。另雲縣府水利處長許宏博表示，388部各類型移動抽水機，已有184部布設完成，縣內抽水站、滯洪池已預抽保留滯洪空間。此外台西海口、水林土間厝抽水站、斗六水資中心各放置2000個沙包供地方調度，還加強水情監控和預警能力。

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颱風來勢洶洶外，這幾天逢天文大潮。水利署第五河川分署長吳明華指出，24日大約中午12點40分迎來大潮，標高1.5米的口湖箔子寮漁港，屆時預測潮位為2.04米，超過碼頭50多公分，有溢堤可能，呼籲地方做好加強防堵。

水利處表示，箔子寮漁港目前正施作防潮牆，完成30％，尚未完成部分，已經調度800片防汛擋板，可布設400公尺長，更準備沙包加強防範，後續與鄉公所密切注意。

另為避免台西、口湖等低漥地區重演2021年8月淹水慘劇，縣府規劃「台西鄉海口大排抽水站及防潮閘門治理工程」及「椬梧中排治理工程」，今天立委丁學忠、張嘉郡邀請水利署副署長林元鵬等人會勘。丁學忠表示，海口大排抽水站機組及防閘門設備老化嚴重，無法負荷豪大雨，導致五港地區飽受淹水之苦，縣府更新抽水站設備，提高一倍抽水量，重建防潮閘門；另椬梧中排因地層下陷等因素，每逢大雨就溢堤，地方盼提高堤頂，建結構護岸、防洪牆及拓寬既有排水斷面等。

林元鵬表示，這些工程對於防潮工作扮演至關重要角色，兩案工程總經費超過1.7億已核定，讓地方能免於淹水之苦；水利處表示，台西、口湖兩案工程經費共1.746億已獲水利署全數核定，近日將進行工程發包，如順利者將在10月開工。

雲林沿海地區漁民已將漁船靠港並綁緊船隻。（記者李文德攝）

雲林縣府已針對各處滯洪池、抽水站已預抽，保留滯洪空間。（雲林縣政府提供）

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