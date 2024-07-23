凱米來了！南投仁愛全國最悲情加油站挫咧等

仁愛鄉南豐村台14線71K旁加油站，921災後4度遭土石流淹沒，現在業者、員工則是聞颱風色變。（記者佟振國攝）

2024/07/23 14:15

〔記者佟振國／南投報導〕中度颱風凱米直撲台灣而來，去年8月才遭卡努颱風重創的南投縣仁愛鄉則是高度警戒，尤其南豐村台14線71K旁的加油站，自921災後已4度遭土石流淹沒，去年受災尤其慘重，而被網友封為「全國最悲情」加油站，業者、員工更是聞颱風色變，特別在重要的辦公室外圍加裝防水鐵捲門，只盼風神手下留情，防颱設施最好備而不用！

去年8月卡努颱風為仁愛鄉帶來驚人雨量，甚至多個測站破創站紀錄，南豐村的南山溪及多條野溪爆發嚴重土石流，台14線埔霧公路柔腸寸斷，尤其指標71K旁的加油站幾乎遭土石流滅頂，業者、員工倉皇逃生，但重要的辦公室、加油島、儲油槽等設施受創嚴重，災損及停業損失高達6、700萬元，這座加油站從921震災後4度遭土石流淹沒，也堪稱是全國最悲情。

請繼續往下閱讀...

卡努風災即將屆滿1年，目前加油站旁及後方的野溪河道已經清出，但兩側還堆置不少土石待清，土石甚至高於加油站後方擋土牆，中度颱風凱米陸上警報已經發布，業者、員工更是聞颱風色變。

員工無奈表示，去年災後加油站歷經約1個半月的復建才恢復營運，這次凱米颱風來勢洶洶，為了保護重要的辦公室，特別在建築外圍加裝防水鐵捲門，必要時可關閉，以減輕大水或土石對建築及其内部危害，至於室外的加油設備就只能聽天由命，氣象預報颱風影響最劇預料在24、25日，26日中南部還要嚴防西南氣流帶來的降雨，只盼凱米快走，災害別來。

去年8月爆發嚴重土石流的仁愛鄉南豐村台14線71K旁野溪已清出河道。（記者佟振國攝）

仁愛鄉南豐村台14線71K旁加油站，921災後至今4度遭土石流淹沒，去年8月卡努風災受創嚴重，被網友封為「全國最悲情」加油站。（資料照）

20多年來4度遭土石流淹沒的仁愛鄉南豐村加沖站，重要辦公室已設置防水鐵捲門，員工加強防颱測試。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法