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環保集點會員數突破一百萬 環境部邀企業共煮「石頭湯」推動綠生活

環境部推出的「環保集點APP」第100萬名會員日前誕生，環境部長彭啓明今（23）出席活動並頒獎給該名幸運兒。（環境部提供）

環境部推出的「環保集點APP」第100萬名會員日前誕生，環境部長彭啓明今（23）出席活動並頒獎給該名幸運兒。（環境部提供）

2024/07/23 14:53

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部推出的「環保集點APP」第100萬名會員日前誕生，環境部長彭啓明今（23）出席活動並頒獎給該名幸運兒。他表示，未來環保集點會邀請更多企業或店家加入煮「石頭湯」，共同推廣綠色消費、鼓勵大眾實踐淨零綠生活；由於年輕人使用環保集點的比例較低，未來也會強化宣傳。

環保集點自2015年推行至今，只要搭乘大眾運輸工具或購買綠色商品，就能累積點數兌換好禮，目前參與狀況有6成為大眾運輸、綠色消費與行為響應也分別近4成。會員數量日前突破100萬人，環境部長彭啓明今日出席「環保集點突破百萬會員迎向新里程」記者會，並頒獎給該名幸運兒。

環境部長彭啓明表示，環保集點100萬用戶中，有7成持續使用、5成是活躍用戶，創造的效益大約是18倍左右。未來淨零綠生活會結合更多氣候變遷的資源，並邀請企業及商家共同加入共煮「石頭湯」，鼓勵大家都投入資源，推廣綠色商品、鼓勵搭乘大眾運輸等綠色消費行為，盼結合更多民間資源，吸引更多大眾實踐淨零綠生活。他也提到，目前會員主要族群是31到50歲女性及41到50歲男性，未來將加強對年輕人的宣導。

環境部表示，「環保集點APP」只要完成綁定載具，日後所有綠色消費即可自動累點，歡迎民眾加入會員；即日起至8月底，新舊會員可藉「百萬會員感謝祭」活動，透過綠色消費集點、通路載具綁定及完成指定任務，即可有機會獲得Apple Watch SE（GPS）44mm、綠色永續小旅行、環保綠點等多項好禮。

環境部長彭啓明今（23）日出席「環保集點突破百萬會員迎向新里程」記者會。（記者陳嘉怡攝）

環境部長彭啓明今（23）日出席「環保集點突破百萬會員迎向新里程」記者會。（記者陳嘉怡攝）

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