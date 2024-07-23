凱米陸警發布 北市16:00起開放水門周邊紅黃線停車

因應凱米颱風疏散門管制，台北市開放中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門週邊區域8公尺以上道路紅黃線停車。（資料照）

2024/07/23 12:59

〔記者林承鴻／台北報導〕中度颱風凱米海上陸上警報於11點半發布，台北市疏散門及越堤道路自今（23）日下午4點起實施只出不進，另同步開放中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費。台北市交通局呼籲停放堤外車輛儘速駛離，疏散門及越堤道路實施「只出不進」起4小時後將開始拖吊作業。

交通局提醒，民眾於開放紅黃線道路停車，應順向靠邊停放，禁止併排停車；「法定禁停區域」如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所「仍禁止臨時停車」。

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另外，計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。未來恢復紅黃線禁止停車管制時間，交通局將另行發布新聞稿通知，敬請民眾多留意新聞報導。

交通局補充，疏散門「只出不進」4小時起開始拖吊作業，未自行移車之大型車處4800元罰鍰、小型車處2400元罰鍰、機車處1800元罰鍰。經市府代為拖吊移置堤內車輛，除罰鍰外需繳納移置費及保管費：大型車移置費3000元、保管費250元/半日；小型車移置費900元、保管費100元/半日；機車移置費200元、保管費25元/半日。

台北市紅黃線開放停車範圍：

一、松山區︰

（一）濱江街（大佳國小以東）。

（二）撫遠街（塔悠路至濱江街）。

（三）塔悠路（民權東路至撫遠街）。

（四）三民路（民權東路至健康路）以東、塔悠路（民權東路至健康路）以西、民權東路（不含）（塔悠路至三民路）以南、健康路（三民路至塔悠路）以北區域。

二、中山區：基湖路（堤頂路至樂群一路）：含基湖路112、120、145、151、157、166巷。

三、士林區︰

（一） 中正路（通河西街至環河北路）（不含）以北區域範圍。

（二） 承德路4段、5段（承德橋至基河路）以西區域範圍。

（三）重慶北路4段﹝中正路（不含）以南及國道1號以北﹞以東之區域（重慶北路4段、通河西街、重慶北路4段80號旁無名巷、重慶北路4段190巷）。

四、萬華區：康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南、中華路2段（西藏路至水源路）以西之區域範圍。

【區域範圍內：水源快速道路（不含）、環河南路1、3段（不含）、環河南路2段（不含環河南路3段至西藏路）、環河快速道路（不含）、萬大路（不含西藏路至新3號疏散門（華中疏散門）、含萬大路488號至504號前道路（雙號側））】

五、大同區：涼州街（環河北路至延平北路）以南、市民大道（不含）（環河北路至延平北路）以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街） （僅開放東側-南往北方向）以東之區域範圍。

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