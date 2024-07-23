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父親節將至 陽光呼籲疼惜做工養家的癌爸

2024/07/23 12:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕下月8號就是父親節，陽光基金會今（23日）指出，過去服務經驗，7成以上口腔癌病友從事體力活，一旦罹癌家庭變搖搖欲墜，每年提供1100名以上病友身心重建服務，呼籲社會大眾也要疼惜「做工養家的癌爸」。

基金會指出，據衛福部110年報告顯示，台灣每年有逾8千人罹患口腔癌，連續4年逾3千人因此死亡，口腔癌好發於45歲以上中壯年男性，患者往往是家中經濟支柱，據基金會服務經驗顯示，7成以上病友過去從事體力繁重的工作，一旦罹癌，家庭便搖搖欲墜。

48歲的達哥原在資源回收場工作，薪水不到3萬元。2年前為了孩子，努力報考錄取率不到2成的清潔隊工作，想給孩子更好生活，同年卻確診口腔癌第4期，上有老母、下有3名就學中孩子，達哥：「我不能倒下，要給孩子一個安穩的家！」後經轉介到陽光基金會，提供復健、經濟補助，半年後重返清潔隊，持續為家人打拚。

陽光執行長舒靜嫻表示，基金會每年關懷服務逾1100名口腔癌病友，其罹癌後常需經歷手術、化療、及放射線治療等，面臨術後顏面損傷及口齒不清、體重下降與營養不足等問題，除了提供營養品助其維持體力撐過療程，並提供定點及外展的復健服務以克服吞嚥困難、說話功能的障礙，幫助病友們不放棄希望、繼續守護家園。目前也推出「口腔癌病友服務暨防治計畫」，盼社會大眾共同支持。

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