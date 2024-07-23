農曆6/19觀世音菩薩得道日 蘆洲湧蓮寺禮斗法會祈平安

農曆6月19日是觀世音菩薩得道紀念日，蘆洲湧蓮寺今日起一連二天舉辦禮斗法會。（記者羅國嘉攝）

2024/07/23 13:23

〔記者羅國嘉／新北報導〕農曆6月19日是觀世音菩薩得道紀念日，新北市蘆洲湧蓮寺今（23）日起一連兩天舉辦禮斗法會。湧蓮寺總幹事李嘉蓉表示，禮斗法會會運用五寶，包含尺代表量度、劍代表除魔、剪刀代表除邪、秤代表公道及鏡子代表圓滿，再加上燈代表神光普照，來祈求風調雨順、消災延壽、闔家平安；此外，今年也捐贈二萬台斤的米給弱勢團體，讓他們也能吃飽。

李嘉蓉指出，農曆6月19日是觀世音菩薩得道紀念日，湧蓮寺會在前一日也就是農曆6月18日舉行禮斗法會，從早上6點開始到8點師父會做發表，來稟告上天湧蓮寺有辦法會，而這個法會在台灣稱拜斗，此時就會有許多信眾參與。另外，今年大斗總共有90多斗，是歷年來第2高，而通常參與拜斗信眾約有200多人，但拜斗僅收29斗，所以就會用「添」的方式進行。

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李嘉蓉進一步說，拜斗方式會以一個甕放入一些米，然後會在放上葫蘆形狀的蠟燭，加上五寶，包含秤子、鏡子、尺、剪刀、劍等象徵性物品，還會加上燈，擺在架子上，大斗主才會用葫蘆燈。至於農曆19日當天則一樣會有誦經、小甘露儀式，直到傍晚才會結束。

李嘉蓉表示，今年的禮斗法會也捐出兩萬台斤的米給蘆洲區公所編列的低收入戶，共約600位，但有的較於偏遠，就不會全部都來領取，此時就會把剩餘的米配送給一些教養院、育幼院等弱勢族群。

至於中度颱風凱米逼近，李嘉蓉強調，由於明日有打齋活動，就是煮一些素食，讓民眾來享用，但她也擔心，萬一真的是風雨很大，此時又把東西準備好若沒有人吃，那也頭疼，此外，有時雖然是有颱風警報，可是如果又剛好是颱風眼，北部就可能是無風無雨，那如果沒準備，民眾又來那也不行，所以就看今早情況，真的是風平浪靜就會施行打齋活動。

蘆洲湧蓮寺今起一連2天舉辦禮斗法會，來祈求風調雨順、消災延壽、闔家平安。（記者羅國嘉攝）

湧蓮寺總幹事李嘉蓉表示，禮斗法會會運用五寶，包含尺、劍、剪刀、秤、鏡子，及加上燈，來祈求風調雨順、消災延壽、闔家平安。（記者羅國嘉攝）

湧蓮寺總幹事李嘉蓉表示，今年的禮斗法會也捐出兩萬台斤的米給蘆洲區公所編列的低收入戶，以及教養院、育幼院等弱勢族群。（記者羅國嘉攝）

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