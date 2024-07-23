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颱風凱米逼近中 災防科技中心預警淹水及易坍地

凱米颱風逼近，國家災防科技中心模擬其撲台路徑，提醒嚴防。（圖取自國家災防科技中心）

凱米颱風逼近，國家災防科技中心模擬其撲台路徑，提醒嚴防。（圖取自國家災防科技中心）

2024/07/23 12:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕颱風「凱米」達中颱強度並直撲來台，預計明（24日）恐登陸，國家災害防救科技中心今（23日）發布警示，包含強降雨、強陣風等風險區，也模擬苗栗以北以及宜蘭縣等沿海、河口低窪等易淹水區，以及畫出全台山坡地易致災範圍，提醒民眾多加留意防災。

根據災防科技中心預警，中颱凱米暴風圈最接近台灣陸地為24到25日，主要強降雨區為東北部、北部及中南部山區，強陣風影響區為東部、北部、恆春半島及空曠地區，並依據風險畫出低、中、高的範圍。

此外，預計凱米將帶來豐沛雨量，災防科技中心也模擬淹水警戒地區，依影響時間23到25日為界，預估宜蘭縣（壯圍、冬山、五結鄉）、基隆市（中正、仁愛區）、台北市（士林、信義、文山區）、新北市（板橋、三重、永和、瑞芳、萬里區）、桃園市（中壢、蘆竹區）、新竹縣（竹北市）、新竹市（北區、香山區）、苗栗縣（竹南、後龍鎮）等沿海、河口低窪與易淹水區，須留意強降雨造成的積淹水災情。

另外，擔心風雨造成山坡地坍塌，災防科技中心也針對全台劃設這波「坡地易致災地區」，包含宜花、基隆、雙北、桃竹苗、中投、雲嘉、南高屏等15個縣市，影響重要路段包含台2、台3、台7、台8、台9、台11、台14、台16、台18、台20、台21、台24、台26、台27、台29等34個路段，應注意致災道路及易成孤島聚落。

國家災防科技中心模擬凱米颱風可能主要的強降雨、強陣風區域，提醒民眾注意。（圖取自國家災防科技中心）

國家災防科技中心模擬凱米颱風可能主要的強降雨、強陣風區域，提醒民眾注意。（圖取自國家災防科技中心）

針對凱米颱風，國家災防科技中心預估苗栗以北及宜蘭的沿海及河口低窪及易淹水區，呼籲注意積淹水。（圖取自國家災防科技中心）

針對凱米颱風，國家災防科技中心預估苗栗以北及宜蘭的沿海及河口低窪及易淹水區，呼籲注意積淹水。（圖取自國家災防科技中心）

擔心凱米颱風導致山坡土石崩落，國家災防科技中心示警全台15個縣市及34條路段，呼籲應注意易致災道路及易成孤島的聚落。（圖取自國家災防科技中心）

擔心凱米颱風導致山坡土石崩落，國家災防科技中心示警全台15個縣市及34條路段，呼籲應注意易致災道路及易成孤島的聚落。（圖取自國家災防科技中心）

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