颱風凱米逼近中 災防科技中心預警淹水及易坍地
2024/07/23 12:53
〔記者吳柏軒／台北報導〕颱風「凱米」達中颱強度並直撲來台，預計明（24日）恐登陸，國家災害防救科技中心今（23日）發布警示，包含強降雨、強陣風等風險區，也模擬苗栗以北以及宜蘭縣等沿海、河口低窪等易淹水區，以及畫出全台山坡地易致災範圍，提醒民眾多加留意防災。
根據災防科技中心預警，中颱凱米暴風圈最接近台灣陸地為24到25日，主要強降雨區為東北部、北部及中南部山區，強陣風影響區為東部、北部、恆春半島及空曠地區，並依據風險畫出低、中、高的範圍。
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此外，預計凱米將帶來豐沛雨量，災防科技中心也模擬淹水警戒地區，依影響時間23到25日為界，預估宜蘭縣（壯圍、冬山、五結鄉）、基隆市（中正、仁愛區）、台北市（士林、信義、文山區）、新北市（板橋、三重、永和、瑞芳、萬里區）、桃園市（中壢、蘆竹區）、新竹縣（竹北市）、新竹市（北區、香山區）、苗栗縣（竹南、後龍鎮）等沿海、河口低窪與易淹水區，須留意強降雨造成的積淹水災情。
另外，擔心風雨造成山坡地坍塌，災防科技中心也針對全台劃設這波「坡地易致災地區」，包含宜花、基隆、雙北、桃竹苗、中投、雲嘉、南高屏等15個縣市，影響重要路段包含台2、台3、台7、台8、台9、台11、台14、台16、台18、台20、台21、台24、台26、台27、台29等34個路段，應注意致災道路及易成孤島聚落。