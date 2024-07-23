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凱米中颱來襲 台中建設局高空修剪1.4萬株路樹防災

凱米增強，台中建設局高空修剪1.4萬株路樹防災。（圖：市府提供）

凱米增強，台中建設局高空修剪1.4萬株路樹防災。（圖：市府提供）

2024/07/23 11:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中度颱風「凱米」逼近台灣，威力持續增強中，中央氣象署昨（22日）晚已發布海上颱風警報，預計今日午後發布陸上警報，台中市建設局已完成側溝清淤1萬7417公尺，並進行1萬4535棵樹木防災高空修剪及滯洪池水位檢視，全力防災。

台中市建設局長陳大田指出，根據氣象署預測，凱米颱風將於明（24）日至25日最接近台灣，外圍環流對西半部山區有局部大豪雨等級以上雨勢發生機率，為防暴雨淹水及路樹被暴風吹斷影響，建設局已做好整備待命，目前完成側溝清淤1萬7417公尺，並進行樹木防災高空修剪1萬4535棵樹。

另針對滯洪池水位檢視，台中市現有16處車行地下道警示設施、機電設備及抽水設備均完成運轉測試。

陳大田指出，另派員加強巡守轄內重點道路、橋梁及地下道，並運用監視器及水位偵測等科技設備即時監看，同步建立各區公所災害通報橫向聯繫管道機動應變。

陳大田指出，近年因氣候變遷致使極端氣候風險升高，雨勢又急又快，瞬間強降雨易造成山區土石崩落情形，呼籲市民隨時注意颱風動態，於颱風期間盡量避免進入山區，如需行經各山區道路也請務必注意安全，如有發現道路受阻不通情形，可撥打「1999」台中市民一碼通專線，建設局24小時搶災不打烊。

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