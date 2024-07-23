保護特有與經濟物種 中研院士發起成立台灣物種多樣性基因體發展學會

台灣物種多樣性基因體發展學會今成立。（記者楊媛婷攝）

2024/07/23 12:05

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨保護品種、保育本土特有種觀念提升，建立相關品種的基因庫迫在眉睫，由中研院士周昌弘、李文雄、施明哲等今（23日）發起成立「台灣物種多樣性基因體發展學會」（TBGDS），李文雄表示，希望學會可以成為嫁接產學研資訊整合的串接平台，並數據化保存台灣經濟物種與特有物種基因碼。

台灣物種多樣性基因體發展學會由國內遺傳與演化學權威李文雄擔任首屆理事長，李文雄表示，台灣有豐富的生物多樣性，也有高比例的特有種與亞種，未來該學會專注物種與基因多樣性的解碼研究，成為嫁接產學研資源整合與串接平台，並確保特有物種的基因資訊不外流，鞏固台灣在國際生物研究的優勢，也會整合檢測、AI與大數據等科技，建置物種多樣性資料庫。

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李文雄進一步指出，該資料庫建立後，未來因應極端氣候需要培育抗熱、扛病害的經濟物種時，就可以更快調配抗病抗熱的物種基因，較傳統培育新物種的方式時間可節省5成以上，也表示該學會的誕生也是因應國內對於品種權的日益重視，希望未來透過分子技術鑑定模式，保障我國辛苦培育出的品種；TBGDS秘書長王子元表示，本土特有物種與經濟物種基因保存是全球主要國家都重視的命題，未來該學會建立後會跟產業合作鑑定物種基因，也讓檢體不再外送，他表示過去台灣物種基因定序各學者都有在做，但都是單打獨鬥，未來希望透過該產學平台先整合保存物種基因數據，並和政府部門合作。

王子元表示，該學會的基因保存與定序等會先針對吳郭魚、台灣梅花鹿、桑樹等先進行，未來會逐步擴大納入物種；李文雄表示，未來該基因庫建利希望可跟國網中心超級電腦的機敏性平台合作，讓資料保存更完備，未來也希望逐步推動建立台灣動植物與特有物種基因專案的法令規章，並讓國內的保種育種更永續。

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