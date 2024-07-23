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長榮航空告工會「非法罷工」求償3400萬 二審仍敗訴

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱（右）於宣判後表示，希望長榮航空不要再上訴三審。左為工會律師程立全。（記者張文川攝）

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱（右）於宣判後表示，希望長榮航空不要再上訴三審。左為工會律師程立全。（記者張文川攝）

2024/07/23 11:25

〔記者張文川／台北報導〕桃園市空服員職業工會5年前決議發起長榮航空空服員罷工，罷工為期17天後結束，長榮航空認為是非法罷工，不甘損失，向工會及12名工會幹部提出民事訴訟求償3400萬元。台北地院前年判決長榮航空敗訴，工會及幹部均免賠；二審高等法院今宣判，仍判長榮航空敗訴；仍可上訴。

工會秘書長周聖凱聆判後表示，今天高院二審維持一審判決，希望公司不要再上訴、浪費社會資源，5年前公司提告工會違法罷工，現在法院證明工會才是對的，疫情過了之後，公司人力不足而大量增班，導致空服員和地勤明顯過勞，希望公司不要再浪費資源在訴訟上，把資源留在改善勞動條件、改善過勞的程度上，繼續做幸福企業，才是正確的道路。

桃園市空服員職業工會2019年提出外站津貼費、過勞航班等8項訴求，與長榮航空3度協商破局後，同年6月20日下午4時工會正式宣布罷工，在南崁長榮航空總公司大門口拉起罷工糾察線，影響園區約千名員工。

長榮航空認為工會非法罷工，影響正常航班運作，致使損失3400萬元，提民事訴訟向工會及幹部求償。

一審北院判決指出，根據勞資爭議處理法規定，工會與會員為了達到主張，進行罷工或其他阻礙事業正常運作、與公司對抗的爭議行為，若未違反誠實信用，以及權利濫用原則，雇主不能請求賠償，因此認定長榮航空的請求沒理由，判工會與幹部皆無須求償。

長榮航空上訴，二審高等法院審理後，今維持一審見解，仍判長榮航空敗訴，工會與12位幹部無須賠償。全案仍可上訴。

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