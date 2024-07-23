南港產專區公辦都更再一案 鄰近學區、捷運站

「南港產專區單元2-32」公辦都更案鄰近玉成國小、南港高中及捷運昆陽站，基地內多為屋齡40年以上的5層樓建築。（台北市都市更新處提供）

2024/07/23 10:39

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府協助民間社區更新，透過公辦都更2.0政策，繼「南港產專區單元9-2」公辦都更案，單元2-32也在在地熱心里長、居民長期推動，凝聚公辦都更意願比例達90%以上，市府同意由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者，日前已辦理說明會向住戶說明後續期程與溝通建築需求。

台北市都市更新處指出，「南港產專區單元2-32」公辦都更案位於南港區成功路一段36巷、成功路一段、松河街所圍街廓東北側的基地，鄰近玉成國小、南港高中及捷運昆陽站，基地內多為屋齡40年以上的5層樓建築，面臨公寓老舊、缺乏停車位、不符居住及產業使用機能的情形。

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經熱心里長、民眾長期在地推動社區發展及協助都更整合，凝聚居民高度共識，整合都更意願超過9成，促發啟動公辦都更程序，已在今年7月經市府同意由住都中心擔任實施者，後續將辦理公開徵求出資者協助實施都市更新事業，連帶改善周邊地區公共開放空間之連結性及延續性。

住都中心已在7月20日召開主題說明會，向住戶說明容積獎勵概念、權利變換作業、財務規劃及後續公辦都更流程，現場民眾也關切規劃期程及都更容積獎勵等問題，住都中心表示，後續將在建築規劃階段調查住戶對新家的空間需求、房型的意見和想法，把相關需求做為招商條件的重要依據。

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