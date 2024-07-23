為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米颱風逼近 新北水門下午4點起只出不進、晚間8點強制拖吊

因應凱米颱風來襲，新北市長侯友宜今天上午坐鎮災害應變中心，召開防颱整備會議。（圖由新北市政府提供）

因應凱米颱風來襲，新北市長侯友宜今天上午坐鎮災害應變中心，召開防颱整備會議。（圖由新北市政府提供）

2024/07/23 10:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕中央氣象署今（23）日上午8點30分發布中颱凱米北部海域海上颱風警報，新北市長侯友宜上午8點主持颱風一級開設整備會議。侯表示，今天下午4點開始，橫移門只出不進，周遭紅、黃線以及部分校園開放停車，至於明天是否上班、上課，將於今晚對外宣布。

天氣風險公司報告指出，目前凱米颱風強度持續增強，暴風半徑擴大為180公里，預估明天（24日）上午9點起，7級暴風圈將由東北角地區進入新北市陸地，挾帶豪大雨和強陣風。

侯友宜表示，21日已要求災害應變中心及區公所針對易致災地點做好自主檢查，預估下午發布陸上颱風警報，明天開始颱風的7級暴風圈就會從東北角進入新北市，除了帶來豪大雨，北海岸預估有12到14級陣風，陸地也有10到12級陣風，適逢大潮，許多低漥地區易積淹水，北海岸須防止海水倒灌，土石流易崩塌地區，應做好撤離的準備工作，抽水機組已預置到容易積淹水的地方，設施全數部署完畢。

水利局表示，考量市民對於堤外便道的下班通行需求，預計今（23）日下午4點橫移門及所有堤外停車場只出不進，並協調交通局同步開放橫移門及越堤道週邊紅、黃線開放停車，晚上8點開始拖吊堤外車輛，晚上10點橫移門及越堤道全部關閉完成。

侯友宜強調，凱米颱風為今年第1個侵襲新北市的颱風，各單位應嚴加整備，包括地下道及側溝等排水系統巡檢、易成孤島地區的預防性避難以及強陣風防範作為等，以因應颱風可能帶來的災情，新北市政府將隨時掌控颱風動態，並同步開設應變中心。另外，呼籲市民在颱風來襲期間避免從事登山及前往海邊活動，確保自身安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北部分學校、紅黃線16:00開放停車
2024/07/23 10:17

新北部分學校、紅黃線16:00開放停車
凱米颱風還沒來 台北菜價先狂漲逾1成
2024/07/23 09:59

凱米颱風還沒來 台北菜價先狂漲逾1成

C位樞紐霸主・O9捷運輕奢2-4房
新北水門16時起只出不進 校園同步開放停車
2024/07/23 10:14

新北水門16時起只出不進 校園同步開放停車
凱米海警發布 花蓮七星潭疊石藝術節、紅面鴨FUN暑假暫停
2024/07/23 10:19

凱米海警發布 花蓮七星潭疊石藝術節、紅面鴨FUN暑假暫停

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播