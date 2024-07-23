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明後天颱風假有望？氣象署估3地區風雨劇烈

週三、週四全台都容易有大雨、豪雨發生，西半部、宜蘭、台東山區有大豪雨等級降雨可能，中部、南部山區不排除有超大豪雨。（中央氣象署提供）

週三、週四全台都容易有大雨、豪雨發生，西半部、宜蘭、台東山區有大豪雨等級降雨可能，中部、南部山區不排除有超大豪雨。（中央氣象署提供）

2024/07/23 09:49

〔記者蔡思培／台北報導〕中度颱風凱米持續逼近，中央氣象署表示，颱風有往南趨勢，更靠近台灣陸地，帶來的風雨影響更大。週三、週四影響最大週三、週四全台都容易有大雨、豪雨，中部、南部山區不排除有超大豪雨發生。至於哪些地方可能達颱風假標準，預報員劉宇其表示，週三下半天至週四，西半部、宜蘭、花蓮北部風雨都劇烈，是否達颱風假標準，仍視強度、結構、實際路徑而定。

劉宇其表示，從目前路徑圖觀察，颱風較日前預報有往南趨勢，更靠近台灣陸地，因此帶來的風雨影響更大。週三、週四全台都容易有大雨、豪雨發生，不乏短延時強降雨，西半部、宜蘭、台東山區有大豪雨等級降雨可能，中部、南部山區不排除有超大豪雨發生。週五後台灣逐漸登陸中國、遠離台灣，但後續水氣仍多，中南部還是有局部性大雨或豪雨。

劉宇其表示，颱風接近過程中有持續增強的機會，依目前預測接近台灣時以中颱機會高，但可能達中颱上限，後續仍要視颱風發展而定。從預報圖觀測，較可能在東北部登陸，但也不排除往花蓮偏、由北部近海東過，但登陸與否、登陸地點在哪，對各地都有很大影響。

外界也關心哪些縣市風雨可能達颱風假標準，劉宇其表示，週三起至週四是颱風通過台灣北部陸地的過程，風雨也最大，西半部、宜蘭、花蓮北部風雨都劇烈，是否達颱風假標準，仍視當時颱風強度、結構、實際路徑而定。

氣象署提醒，週三、週四颱風影響最劇烈。（中央氣象署提供）

氣象署提醒，週三、週四颱風影響最劇烈。（中央氣象署提供）

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