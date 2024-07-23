中颱凱米可能登陸 專家：慎防強風驟雨帶來的破壞力

「林老師氣象站」指出，根據氣象署預報，預估24日晚間至25日清晨期間，凱米颱風有機會在新北至宜蘭地區登陸，並指若是登陸的話，颱風最強上升運動的眼牆就會通過台灣陸地，所經之處，勢必強風驟雨，破壞力極高。（圖擷自臉書）

2024/07/23 07:13

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第3號中度颱風「凱米」持續朝台灣靠近，昨深夜氣象署已先發布海上颱風警報，預計今日下半天各地都有機會陸續列入陸上警戒的範圍，氣象專家指出，預估颱風凱米在明晚或後天清晨就有機會在新北至宜蘭地區登陸，即使不登陸目前各國模擬也都預測會侵襲台灣，須提防強風驟雨帶來的破壞力。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，凱米颱風中心結構紮實完整，持續增大增胖，強度已達中度，且目前已與環境西南風接連，水氣挹注確認充沛，準備加速北上，與台灣來個直球對決。

請繼續往下閱讀...

「林老師氣象站」指出，根據氣象署預報，預估24日晚間至25日清晨期間，凱米颱風有機會在新北至宜蘭地區登陸，並指登不登陸差很多。「林老師氣象站」說明，對凱米而言，若是登陸的話，颱風結構會受地形破壞，不只是強度就會減弱，速度也會減慢。對台灣而言，若是登陸的話，颱風最強上升運動的眼牆就會通過台灣陸地，所經之處，勢必強風驟雨，破壞力極高。

「林老師氣象站」也提到，為什麼凱米颱風路徑會修正朝台灣陸地而來？因為太平洋高壓東退不但不甘情願，甚至還有強勢西伸的趨勢，也就是說，路徑還有再南修的空間！

氣象粉專「觀氣象看天氣」昨晚10點也曾發文指出，各國不論是電腦模擬的預測路徑，或是專業人員分析判斷修正後的預測路徑，都一致預測會侵襲台灣，只差是沿海通過或直接登陸。

「觀氣象看天氣」指出，接下來太平洋高壓勢力不只不會明顯東退，甚至後期還西伸迫使凱米轉西北西或西北直撲台灣，並提醒「這個凱米颱風的破壞力相當大，務必做好防範！」

今年第3號颱風「凱米」持續朝台灣靠近，昨深夜氣象署已先發布海上颱風警報。「林老師氣象站」發文指出，凱米颱風中心結構紮實完整，持續增大增胖，強度已達中度，且目前已與環境西南風接連。（圖擷自中央氣象署）

氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，各國不論是電腦模擬的預測路徑，或是專業人員分析判斷修正後的預測路徑，都一致預測會侵襲台灣，只差是沿海通過或直接登陸。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法