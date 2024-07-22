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宗教文化小旅行 延續後壁崁頂放火馬傳統

2024年後壁區崁頂放火馬宗教文化祭今在舊八掌溪水道旁畔舉行，今年施放36隻，公所與圖書館首度規劃「宗教文化小旅行」，盼文資傳統延續。（後壁區公所提供）

2024年後壁區崁頂放火馬宗教文化祭今在舊八掌溪水道旁畔舉行，今年施放36隻，公所與圖書館首度規劃「宗教文化小旅行」，盼文資傳統延續。（後壁區公所提供）

2024/07/22 21:39

〔記者王涵平／台南報導〕2024年後壁區崁頂放火馬宗教文化祭今在舊八掌溪水道旁畔舉行，今年施放36隻，公所與圖書館首度規劃「宗教文化小旅行」，盼文資傳統延續，解說人員導覽現場祭典，民眾興致盎然，加深對無形文化資產的印象。

放火馬活動今日下午約3時30分施放，除台南市長夫人劉育菁、立委林俊憲、後壁區長陳玉惠等各界人士參加，也吸引不少信眾及文史工作者前往觀賞、拍攝。

火馬是以竹架和紙紮做成，在馬腹和馬匹邊放置炮火，儀式開始於勸善堂池王附身乩童騎上紙紮火馬，馬頭向北，在當年盜匪遭殺害的沼澤地旁，1隻隻火馬在蜂炮四射後陸續燃燒。

崁頂勸善堂管委會總幹事黃啟明表示，每年主祀池王爺聖誕前日，崁頂部落的信眾皆會遵守百年前池王爺的神示，以「放火馬」方式告慰冤魂，由此體現池府王爺悲天憫人的關懷，而這俗活動能夠傳承至今，也代表著地方信眾持守對池王爺的承諾。

台南市民政局副局長吳明熙表示，崁頂放火馬宗教文化祭典是後壁區第一個登錄的無形文化資產，也是台灣目前傳承放火馬民俗文化傳統的地區之一，今年適逢台南建城400年，透過宗教祭典，為地方帶來平安，並保佑國家四時無災、八節有慶。

2024年後壁區崁頂放火馬宗教文化祭今在舊八掌溪水道旁畔舉行，今年施放36隻，公所與圖書館首度規劃「宗教文化小旅行」，盼文資傳統延續。（後壁區公所提供）

2024年後壁區崁頂放火馬宗教文化祭今在舊八掌溪水道旁畔舉行，今年施放36隻，公所與圖書館首度規劃「宗教文化小旅行」，盼文資傳統延續。（後壁區公所提供）

2024年後壁區崁頂放火馬宗教文化祭今在舊八掌溪水道旁畔舉行，今年施放36隻，公所與圖書館首度規劃「宗教文化小旅行」，盼文資傳統延續。（後壁區公所提供）

2024年後壁區崁頂放火馬宗教文化祭今在舊八掌溪水道旁畔舉行，今年施放36隻，公所與圖書館首度規劃「宗教文化小旅行」，盼文資傳統延續。（後壁區公所提供）

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