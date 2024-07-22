拒太陽能發電廠換土方堆置場？ 彰化鄉親帶羊守護八卦山抗議到底

反對在八卦山聖山蓋土石堆置場，彰化鄉親帶著羊與農作物抗爭到底。（記者劉曉欣攝）

2024/07/22 20:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕反對八卦山聖山設置土石方堆置場，彰化縣議員李成濟、莊陞漢與花壇鄉親、彰化縣環保聯盟，今天下午帶著4隻羊與農作物進行抗議。莊陞漢表示，這處地點在2021年前申請「彰化漢特太陽能發電廠」開發案用地，幾乎大部分重疊，當年縣府認為這是瀕臨絕種石虎重要棲地等理由駁回申請，如今卻要開發成土石堆置場，完全沒有道理！

彰化縣環保局表示，今天在彰化縣體育場2樓會議室舉辦「花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發計畫環境影響說明書」第一次審查會，經過與會委員決議，認為開發場址為石虎、野鳥等重要野生動物的棲息環境，因此必須進入更嚴格、深入的調查，本案將進入第二階段環境影響評估審查。

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莊陞漢強調，台積電設備供應鏈大廠漢唐的旗下相關企業「漢特能源公司」，3年前擬在花壇鄉八卦山籌設太陽能發電廠，占地近30公頃，最後縣府以場址位處山坡地保育區，為石虎等生態高敏感區，並非光電建議優先區段為由，做出不同意開發的決議。

莊陞漢表示，他不反對設置掩埋式的土石方堆置場，但他要求縣府應該在審查開發時，務必要採取同一標準，不能持著兩套標準在審查土石方堆置場與光電廠開發案。

李成濟指出，八卦山是彰化人的聖山，也是當地居民重要水源，一旦設置土石堆置場會砍伐大量樹木，造成土石鬆動，一遇豪大雨就可能引發土石流，居民生命財產安全何在，請求縣長王惠美堅定立場，駁回土方堆置場的申請。

彰環盟強調，彰化漢特太陽能發電廠與花壇土石方堆置場，兩案都是選在花壇鄉三家段，前者占地將近30公頃，後者為20公頃，兩者土地幾乎大部分重疊。前者縣府已做出不同意開發決議，如今日興砂石業有限公司卻要在將設立全國最大的廢棄土方堆置場，但彰化縣明明無此需求，屆時大量土石方從外縣市運來，對於石虎棲地傷害太大，應予以否決。

反對在八卦山聖山蓋土石堆置場，彰化鄉親帶著羊與農作物抗爭到底。（記者劉曉欣攝）

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