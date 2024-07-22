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台中4座國兒運中心齊發 拚2027年前全營運

台中斥資逾8億打造北屯國兒運將含具國際賽等級滑冰場。（圖：市府提供）

台中斥資逾8億打造北屯國兒運將含具國際賽等級滑冰場。（圖：市府提供）

2024/07/22 18:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕巴黎奧運即將開跑，帶動國際運動風，台中首創「國民暨兒童運動中心」，推動全齡化運動休閒，台中市運動局指出，現有清水、豐原、北屯、太平等4座國兒運興建中，目前工程進度順利，拚2027年全數啟用營運，盼建置運動環境升級，帶動民眾運動風氣。

巴黎奧運即將開賽，國際吹起運動風，台中市運動局長李昱叡指出，台中首創打造國民暨兒童運動中心，將兒童運動資源一併規劃，台中市近5年多來規劃11座國運中心或國兒運等，另規劃興建烏日全民運動館，目前已啟用包括港區、長春、大里、潭子等4座國兒運及沙鹿、西屯、北屯3座「兒童版」運動中心，清水、豐原、北屯、太平等四座國民暨兒童運動中心加緊興建中。

他指出，其中豐原國兒運斥資6.2億打造，含羽球、籃球、排球的綜合球場，預計明年暑假營運；太平國兒運斥資6.1億打造，規劃體適能中心為特色，預計明年底營運；清水國兒運斥資6.4億，除是海線首座國兒運，也融入親子館設計，預計明年暑假開放。

李昱叡指出，另北屯國兒運斥資8.7億元打造含有國際競賽等級的滑冰場為特色，預計2026年竣工，盼2026-2027年能營運啟用。

李昱叡指出，目前興建中的4大國兒運共需27億餘元，全是市庫自偏預算打造，加計盧市府上任前己完工的朝馬、北區及南屯國運中心，盼能提昇台中市運動環境，鼓勵更多人帶幼兒從小親近運動，推廣運動風氣。

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