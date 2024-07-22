台東「鐵花燈之祭」防颱月球燈已收好 太空人燈將撤下

原本跟月球燈合照的小朋友被晃動和響聲嚇得跳起來。（記者劉人瑋攝）

2024/07/22 18:03

〔記者劉人瑋／台東報導〕因受凱米颱風影響，台東的「鐵花燈之祭」開始撤下展出燈飾，晃動到看似快被吹走的月球燈已先一步在路人協助下壓扁、收好，而太空人燈也將撤下，以防在颱風期間受損。

台東縣府7月6日到9月30日舉辦「鐵花燈之祭」活動，最吸引人的就是入口處的月球造型燈飾，但在強風襲擊下，月球不停晃動連合照的小朋友也大吃一驚，原本已經很吸睛的月球更吸引人目光。

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月球燈是打印月球表面的塑膠外皮，內置燈光與全天打氣裝置，以隨時保持球體，並在夜間發光，猶如月球一樣般，除了外型特別，因高近3樓，白天已十分引人注目，晚上更成打卡合照對象，如今強風一吹，3樓高月亮猛力晃動更讓路人駐足拍攝，民眾說，近距離見其晃動撞來「還是很有壓迫感的」。

廠商與縣府人員本打算先行觀察，但見球體似有破裂，且風力增強才立即將球內機器關機、擠壓球內空氣以收球，只是對象過於龐大，只好商請路人協助，原本被晃動球團嚇到的小朋友也跟著擠壓、玩得不亦樂乎。

交觀處表示，還有一具太空人造型燈飾待收拾，「太空人即將登陸」，等颱風遠離後將繼續展出。

分別來自台北、桃園的路過遊客幫忙壓月球燈。（記者劉人瑋攝）

分別來自台北、桃園的路過遊客幫忙壓月球燈。（記者劉人瑋攝）

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