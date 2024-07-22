奉獻舞蹈教育30年 「終身保固」暖心老師吳曉菁獲師鐸獎

奉獻舞蹈教育30年「終身保固」的暖心老師吳曉菁獲師鐸獎。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/22 17:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市文華高中舞蹈班教師吳曉菁，不僅是學生舞蹈技巧的磨練師，更是學生的避風港，曾有學生家庭遭逢變故，她默默幫學生付掉學費，得知學生住家在921震災中重創，帶學生回家住，甚至有學生上了大學突因變故經濟困難，她也支援學費，被學生稱為服務「終身保固」的暖心教師，投入教育30年今年獲教育部師鐸獎榮譽。

吳曉菁是文華高中舞蹈班首位專任教師，為讓教學精益求精，她攻讀博士學位持續精進，也是全國高中舞蹈班專任教師第一位、也是唯一的博士級教師，30年來推動舞蹈教育，也帶領文華高中舞蹈班創下包括全國學生舞蹈比賽13連霸佳績，更帶領學生赴美征戰世界盃啦啦舞賽獲爵士組第3名。

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吳曉菁教舞蹈班不僅傳承舞蹈技巧，更在意學生生活品性，更身體力行，例如要求學生落實整潔工作，她親自掃廁所帶頭整理環境，也嚴格守時，學生未到時她已早早在教室內等候，用專業且敬業的「吳氏風格」身教影響學生。

吳曉菁更是不少學生眼中的暖心教師，陪伴家庭突遭變故的學生走過低潮，有外縣市學生住家在921大地震中重創，她對學生說「不要擔心、來住我家」，還在她家每天一對一幫學生上芭蕾課，讓學生順利升學。

更曾發現有學生多次學費遲交，側面了解得知學生家中有變故，她默默幫學生付掉學費，另有學生上了大學也因家中突面臨經濟困難，吳曉菁知道後也支援部分學費，鼓勵學生克服困境；也有學生考上大學打工賺生活費，她幫學生找家教工作，教學生規劃未來藍圖，學生從大學、研究所到尋找實習的學校甚至考教甄，每每跑回學校跟她請益，一路陪伴學生的付出，讓不少學生稱她是服務沒有期限的「終身保固」老師。

吳曉菁近年有感於高中學生面臨升學壓力常產生焦慮感，她把指導舞蹈班學生放鬆的課程延伸到普通班，開設「舞蹈生活」課，教學生「好好呼吸、好好放鬆」，教學生正確坐姿、站姿甚至正確的躺姿，引導學生身心覺察放鬆，「躺著上課」的課程在普通班學生間享有極高人氣。

僅管培育學生獲獎無數，吳曉菁卻少有跟學生合影的照片，30多年來她習慣把光環都給學生，她只在旁邊扮陪伴及紀錄的角色，今年獲頒教育界最高榮譽「師鐸獎」，吳曉菁說，老師就是學生的引路人，她只希望學生都能找到自己的路，有足夠的能量，勇敢無懼往夢想前進。

奉獻舞蹈教育30年「終身保固」的暖心老師吳曉菁獲師鐸獎。（記者蘇孟娟攝）

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