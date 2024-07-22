少子化下台南賴家連生6寶 已領20萬生育補助

南市東區區長黃炳元（右一）與公所課長、裕聖里長造訪六寶媽賴吳曉慧（左三）並送上賀禮。（圖：南市東區公所提供）

2024/07/22 17:47

〔記者王俊忠／台南報導〕雖然近年來少子化趨勢持續影響國家生產力，台南市東區裕聖里賴家夫婦卻迎來第6胎新生兒，在台灣出生率低迷下是振奮人心的好消息。東區區長黃炳元代表市長黃偉哲偕同當地里長黃姿雅造訪六寶媽並送上賀禮與誠摯祝福。賴家這6胎已領取市府生育獎勵金共20萬元。

六寶媽賴吳曉慧告訴造訪的黃炳元等人說，因為他們家是基督教家庭，「每個孩子都是天主的祝福」，所以很自然地就生了6個孩子，恰好是3位男生與3位女生，長男是念小學五年級、最小的么女剛滿1個月。

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在探訪過程，黃炳元送上給寶寶的1箱紙尿褲與玩具祝賀禮，對於賴吳曉慧的辛勞與勇氣表達敬意，還詳細瞭解這個大家庭的生活狀況與需求。

黃炳元表示，市長黃偉哲上任以來，市府在推廣生、育議題上不遺餘力，除提高生育補助；在育兒方面，取消育兒津貼、托育補助等優惠排富限制，同時提供平價教保服務及首次購屋貸款、青年創業貸款全額利息補貼等獎勵措施，希望讓年輕人「能生敢養、敢生能養」，鼓勵年輕人在台南落地生根，以此提升生育率。未來南市府也將盡全力打造良善完好的育兒環境，減輕生養小孩負擔。

東區公所說，市府對新生兒的獎勵金：第1、2胎都是2萬元、第3、4胎都是3萬元，第5胎以後每胎5萬元；而育兒津貼：第1名子女每月5千元、第2名子女每月6千元、第3名子女以上每月7千元（依胎次而定），可領到就讀小學之前。

近年來，南市府民政局與社會局多管齊下，除了經濟上扶助與支援，更推出多樣化育兒政策，致力營造對產婦更友善的照護環境，區公所也努力配合相關政策宣導並作為窗口，受理各項育兒補助與津貼，期以減輕育兒過程中的負擔，作為年輕家庭生兒育女最堅實的後盾。

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