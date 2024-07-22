新營車站大平台期末報告 總經費近60億元

新營車站大平台可行性研究進行至期末報告，初步規劃增加新營車站樓層，並於開元路側新建2建築，另規劃平台通廊串聯相關建築，初估總經費約59.7億元。（南市交通局提供）

2024/07/22 17:37

〔記者王涵平／台南報導〕新營車站大平台可行性研究進行至期末報告，初步規劃增加新營車站樓層，並於開元路側新建2建築，相關建築空間可供車站營運服務、商業、停車等使用，另規劃平台通廊串聯相關建築，初估總經費約59.7億元。

南市交通局今在新營區公所舉辦地方說明會蒐集民眾意見，交通局長王銘德表示，溪北地區以新營區人口最為眾多，且未來將有國家圖書館南館等重要建設陸續推動，新營車站為公共運輸之樞紐，透過新營車站大平台的規劃，可重整車站旅客動線與土地使用，增加站區多元機能空間，帶動鐵路兩側土地發展，另透過平台連通廊道強化空間串聯，同時整合公車轉乘服務，營造安全舒適的人行動線且提升公共運輸轉乘便利性。

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新營車站大平台可行性評估過程均依「鐵路站區立體連通廊道與平台建設及毗鄰地區開發計畫審查作業要點」辦理，並綜合考量車站周邊發展定位、公共運輸串聯、民眾需求、台鐵營運需求及財務、經濟效益等，提出符合當地需求的整體方案。民眾所提建議，將納入規劃評估考量。

針對地方關心車站北側東山路平交道尖峰車輛壅塞問題，王銘德表示，交通局於本案規劃階段亦有嘗試研擬高架橋方案串聯車站西側的新進路、開元路及東側台1線，但受限鐵路站區東西向寬度有限，車站周邊現有道路寬度不足等問題，高架橋線型彎繞且引道出入口位置不理想，未來將待周邊都市發展條件改變，再配合都市發展計畫一併檢討公路立體化可行性。

交通局與台鐵公司取得改建共識，並依相關規定完備行政程序後，將送交通部審議，爭取中央支持，待交通部核定後，續辦綜合規劃等作業。

新營車站大平台可行性研究進行至期末報告，初步規劃增加新營車站樓層，並於開元路側新建2建築，另規劃平台通廊串聯相關建築，初估總經費約59.7億元。（南市交通局提供）

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