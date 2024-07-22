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台鐵海線「5寶」談文站不能「方便」 地方會勘提改善

苗栗縣造橋鄉談文車站，有逾百年歷史，是歷史建築，也為台鐵海線「五寶」車站之一。（記者彭健禮攝）

苗栗縣造橋鄉談文車站，有逾百年歷史，是歷史建築，也為台鐵海線「五寶」車站之一。（記者彭健禮攝）

2024/07/22 16:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉談文車站，有逾百年歷史，是歷史建築，也為台鐵海線「5寶」車站之一，但因是無人招呼站，管養不易，設施老舊毀損並缺乏公廁，地方今（22）日邀台鐵公司會勘，提出8項改善方案，由台鐵公司視經費逐步改善；公廁部分，則已納入進行中的古蹟修復工程一併辦理。

談文車站建於1922年，於2008年由苗縣府公告登錄為縣定歷史建築，與縣內的後龍大山、通霄新埔及台中日南、追分等5座車站，是台灣海線僅存的5座日治時期木造建築火車站，被稱為台鐵海線「5寶」。

因談文車站每天搭乘人次不到50人，於2008年改為無人招呼站，台鐵並以安全考量為由將公廁封閉，使得不少遊客到此朝聖拍照，卻發現不能「方便」，民眾也反映站內設施破損老舊，包括走道水泥鋪面剝落、通行廊道遇雨就積水、欄杆鏽蝕等問題。

行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富、縣議員陳光軒、造橋鄉鄉長徐連斌、縣議員邱毓興團隊，今與負責管理談文站的台鐵竹南站長盧志銓等人前往會勘。

陳光軒表示，會後地方提出包括後站增加攝影鏡頭、後站地坪鋪面破損改善、後站遮雨棚漏水修補、天橋樓梯側柱修補、天橋照明設備更新及後站遮雨棚增加照明設備、天橋通廊排水改善、研議列車接近時設置警示燈、兩端出入口設置列車時刻表等8項建議。

盧志銓表示，對於地方建議改善事項，將回報總公司視經費逐步改善，並以有危險性的部分優先，維護旅客及民眾安全；公廁部分，則已納入進行中的古蹟維修工程一併辦理。

行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富（右2）、縣議員陳光軒（左1）、造橋鄉鄉長徐連斌（右1）與負責管理談文站的台鐵竹南站長盧志銓（左2）等人前往會勘。 （圖由陳光軒提供）

行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富（右2）、縣議員陳光軒（左1）、造橋鄉鄉長徐連斌（右1）與負責管理談文站的台鐵竹南站長盧志銓（左2）等人前往會勘。 （圖由陳光軒提供）

談文站後站地坪鋪面破損。（圖由陳光軒提供）

談文站後站地坪鋪面破損。（圖由陳光軒提供）

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