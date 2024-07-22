杜絕鳳山溪再受污染 關西淨水場上游計畫劃設水質水量保護區

去年發生在鳳山溪上游、關西淨水場對面的艾斯巴達水污案讓人印象猶深，水公司3區處正委外辦理，評估是否把鳳山溪上游集水區劃設為自來水水質水量保護區。（竹縣府提供）

2024/07/22 16:06

〔記者黃美珠／新竹報導〕去年6月關西自來水淨水場對面爆發艾斯巴達公司違法釀成水污事件，引發自來水用水危機。台水公司3區處委外評估，把淨水場上游劃設「鳳山溪流域自來水水質水量保護區」的可行性，如能通過，鳳山溪水質的要求雖會趨於嚴格，但土地使用方式或產業活動規範絕大多數仍依從現行的，明顯差別只在污染性工廠、畜牧場等嫌惡設施將被禁止進入，保護區民眾也會獲得相應的回饋。

不過水公司3區處前述的好意對關西鎮民來說有正、反兩極的反應，自來水用戶熱烈歡迎，希望儘早劃設，非自來水用戶且有土地或是事業單位在計畫保護區內的人則觀望、甚至反對，就怕自己的地價受損，產業或是開發活動遭到嚴重限制。

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水公司3區處表示，關西自來水淨水場上游計畫納入自來水水質水量保護區的範圍，就在粗坑溪（鎮志稱舊寮溪）、馬武督溪、老社寮溪、以及新城溪4條流域、共84.44平方公里。

顧問公司強調，所謂的自來水水質水量保護區雖是第2級環境敏感區，但並非特定水土保持區，更不是位列第1級環境敏感區、公共給水用的水庫集水區，所以管制上沒有水庫集水區或特定水保區來得嚴格。

不過，只要被列入自來水水質水量保護區內，污染性工廠或以營利為目的而飼養家畜、家禽的畜牧業都不可以進入，其他像是垃圾掩埋場、焚化爐、核電廠、火力或是汽電共生發電廠、以及放射性廢棄物儲存場，也都統統不可以在區內出現；至於關西淨水場上游、保護區計畫範圍內的高球場未來也不可再擴建。

顧問公司表示，其實全台有4分之1的土地都在水質水量保護區內，關西的周邊也都是保護區。有些鄉親誤解，錯以為被劃保護區，區內農民就不能耕作了，因為可能會使用到農藥而導致污染水源受罰；依現行法令，農民使用農藥本來就必須合於相關規定，保護區內也一樣。

還有些人怕自家土地可能因此受限而無法開發、影響地價。其實所有開發行為本來就須依法申請獲得許可才能推動，也不會因為是在保護區內而有所不同。根據顧問公司調查，現在前述計畫範圍內比較會受到影響的業者有：2處停採的礦場，37處工廠、13處畜牧場以及4處高爾夫球場。一旦通過劃設保護區，鳳山溪水水質的要求會變高，以致能進場的事業單位在把關上也會趨嚴，但依據自來水法，地方可獲得回饋。

縣府表示，縣府在1998年雖有依「飲用水管理條例」公告關西飲用水取水口一定距離限制污染性工廠設立，但關西淨水場從1987年成立以來，迄今沒有依法劃設前述的保護區，所以為了守護關西鎮民的用水安全，他們樂見中央能儘速著手規劃、公告鳳山溪集水區為自來水水質水量保護區。

去年發生在鳳山溪上游、關西淨水場對面的艾斯巴達水污案讓人印象猶深，水公司3區處正委外辦理，評估是否把鳳山溪上游集水區劃設為自來水水質水量保護區。（竹縣府提供）

馬武督溪流域也在鳳山溪上游，屬於這次評估是否劃設為自來水水質水量保護區的範圍之一。（記者黃美珠攝）

潔淨的自來水水源是很多自來水用戶所求，但是土地所有權人等卻擔心一旦自來水水質水量保護區劃下去會影響他們的耕作、地價等。（記者黃美珠攝）

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