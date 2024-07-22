杜絕鳳山溪再受污染 關西淨水場上游計畫劃設水質水量保護區
〔記者黃美珠／新竹報導〕去年6月關西自來水淨水場對面爆發艾斯巴達公司違法釀成水污事件，引發自來水用水危機。台水公司3區處委外評估，把淨水場上游劃設「鳳山溪流域自來水水質水量保護區」的可行性，如能通過，鳳山溪水質的要求雖會趨於嚴格，但土地使用方式或產業活動規範絕大多數仍依從現行的，明顯差別只在污染性工廠、畜牧場等嫌惡設施將被禁止進入，保護區民眾也會獲得相應的回饋。
不過水公司3區處前述的好意對關西鎮民來說有正、反兩極的反應，自來水用戶熱烈歡迎，希望儘早劃設，非自來水用戶且有土地或是事業單位在計畫保護區內的人則觀望、甚至反對，就怕自己的地價受損，產業或是開發活動遭到嚴重限制。
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水公司3區處表示，關西自來水淨水場上游計畫納入自來水水質水量保護區的範圍，就在粗坑溪（鎮志稱舊寮溪）、馬武督溪、老社寮溪、以及新城溪4條流域、共84.44平方公里。
顧問公司強調，所謂的自來水水質水量保護區雖是第2級環境敏感區，但並非特定水土保持區，更不是位列第1級環境敏感區、公共給水用的水庫集水區，所以管制上沒有水庫集水區或特定水保區來得嚴格。
不過，只要被列入自來水水質水量保護區內，污染性工廠或以營利為目的而飼養家畜、家禽的畜牧業都不可以進入，其他像是垃圾掩埋場、焚化爐、核電廠、火力或是汽電共生發電廠、以及放射性廢棄物儲存場，也都統統不可以在區內出現；至於關西淨水場上游、保護區計畫範圍內的高球場未來也不可再擴建。
顧問公司表示，其實全台有4分之1的土地都在水質水量保護區內，關西的周邊也都是保護區。有些鄉親誤解，錯以為被劃保護區，區內農民就不能耕作了，因為可能會使用到農藥而導致污染水源受罰；依現行法令，農民使用農藥本來就必須合於相關規定，保護區內也一樣。
還有些人怕自家土地可能因此受限而無法開發、影響地價。其實所有開發行為本來就須依法申請獲得許可才能推動，也不會因為是在保護區內而有所不同。根據顧問公司調查，現在前述計畫範圍內比較會受到影響的業者有：2處停採的礦場，37處工廠、13處畜牧場以及4處高爾夫球場。一旦通過劃設保護區，鳳山溪水水質的要求會變高，以致能進場的事業單位在把關上也會趨嚴，但依據自來水法，地方可獲得回饋。
縣府表示，縣府在1998年雖有依「飲用水管理條例」公告關西飲用水取水口一定距離限制污染性工廠設立，但關西淨水場從1987年成立以來，迄今沒有依法劃設前述的保護區，所以為了守護關西鎮民的用水安全，他們樂見中央能儘速著手規劃、公告鳳山溪集水區為自來水水質水量保護區。