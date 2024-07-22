陪伴身障院生找回自信 新北社工郭林瑋獲表揚

總是在背後支持著郭林瑋的妻子（左1）也出席典禮，為他獻上最甜蜜的應援。（新北市社會局提供）

2024/07/22 14:41

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市社會局高風險家庭服務中心主任郭林瑋平時臉上掛著微笑、服務能量滿滿，被同仁認為具有溫度與感染力，曾獲選112年新北市政府績優人員。他時任八里愛心教養院社工組長時，規劃多元課程媒合資源，陪伴身障院生經歷許多新體驗。

郭林瑋自2004年來到新北市政府從基層社工員歷練，曾任社福中心社工、督導，新北家庭暴力防治中心社工與八里愛心教養院社工組組長等職，前後近20年接受各種挑戰。

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回憶在社福中心擔任社工的時光，郭林瑋曾處理單親父親入監須安置女兒的案件，他常陪伴女孩探監，鼓勵畫圖寫信給爸爸，直到父親出獄、案件結案後，父親偶爾會帶女兒到社福中心探望他，甚至偶爾受到幫助，令他印象深刻。

郭林瑋到家防中心任職時，曾有單親新住民母親打傷晚歸女兒眼睛的案件，他透過約法三章，要求女兒每天用通訊軟體報平安，讓女兒陪同母親回越南過節，協助修復母女關係。他說，服務安排希望讓家長感受「陪伴」對孩子的影響。

在八里愛心教養院，郭林瑋推動「生命之美系列活動」，規劃校園巡迴展和身障體驗營，能讓學生寓教於樂外，更學習與身障者互動相處，創造更多讓院生展現自我的舞台，豐厚院生的生命經驗。

郭林瑋感性說，不論在社區或機構工作，他希望讓助人的心保持光亮，相信再多困難也有出路，對人的善也會回到身上。

新北市社會局高風險家庭中心主任郭林瑋（中間白衣者）獲新北市長侯友宜表揚，社會局同仁共襄盛舉為他祝賀。（新北市社會局提供）

郭林瑋於八里愛心教養院服務時協助推動〈陶藝．淘意〉特展，讓身障院生克服障礙創作藝術作品並展出。（資料照，新北市社會局提供）

用愛心陪伴身障院生成長，郭林瑋陪伴至鶯歌陶博館小旅行。（新北市社會局提供）

郭林瑋獲選績優人員，社會局長李美珍（左2）與社工科長劉文湘（左1）及八里愛心教養院長謝鑫敏（右1）共同比讚、為他「按讚」。（新北市社會局提供）

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