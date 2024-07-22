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全國技能競賽雲嘉南分署奪9金 選手日練14小時

全國技能競賽閉幕，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署西點製作洪翎珊，日練14小時以上，勇奪冠軍。（雲嘉南分署提供）

全國技能競賽閉幕，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署西點製作洪翎珊，日練14小時以上，勇奪冠軍。（雲嘉南分署提供）

2024/07/22 14:06

〔記者王涵平／台南報導〕全國技能競賽閉幕，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署共奪下9金2銀6銅15優勝11佳作，表現亮眼，其中西點製作洪翎珊與漆作裝潢洪錦瑋，日練14小時以上，雙雙奪冠。

雲嘉南分署今年培訓26職類共93位選手參賽，其中西點製作、漆作裝潢、粉刷技術與乾牆系統、建築舖面、CAD機械設計製圖、電氣裝配、冷作、銲接、板金等9個職類都拿下全國金牌，表現亮眼。

19歲西點製作金牌洪翎珊就讀屏東科技大學餐旅管理系，個頭嬌小可愛，卻有驚人毅力，每次練習往往超過14小時，首次參加分區賽榮獲銅牌，第一次挺進全國技能競賽勇奪金牌，她笑說，料想不到！運氣很好！

洪翎珊國中時期喜歡手作、美術，高中、大學都選讀餐飲，在西點裝飾有獨特美感，但最令她難以克服的就是「時間」，她說，製作總是超時，只能靠著一次又一次的練習，精益求精、優化流程，每次都在跟時間賽跑，苦練就對了，特別感謝南分署提供資源與姜惠齡老師的指導，多了更多練習機會。

17歲漆作裝潢金牌洪錦瑋，從國中開始接觸漆作，在二林工商老師的鼓勵下，踏上選手這條路。「常常無法一次到位，有時候很灰心」他說，漆作有很多眉角、很著重細節，像是漆面要平均、不能滲漆，「色感」也是需要長時間積累，都不是一下子就能克服，往往練到很挫折，所幸有老師的支持與勉勵，更堅定走下去。

洪錦瑋國中時期曾獲第52屆全國技能競賽青少年組獲得銀牌，今年如願以償抱走全國金牌，對自己的技術越來越有信心，特別感謝南分署訓練師林裕強的指導，他說，「我準備好了！帶著這股衝勁，往國手之路邁進」。

全國技能競賽閉幕，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署漆作裝潢洪錦瑋，日練14小時以上，勇奪冠軍。（雲嘉南分署提供）

全國技能競賽閉幕，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署漆作裝潢洪錦瑋，日練14小時以上，勇奪冠軍。（雲嘉南分署提供）

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