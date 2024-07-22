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台中太平國民暨兒童運動中心上梁 預計明年10月試營運

「太平國民暨兒童運動中心」今天舉行上梁典禮，預計明年10月就能對外試營運。（記者陳建志攝）

「太平國民暨兒童運動中心」今天舉行上梁典禮，預計明年10月就能對外試營運。（記者陳建志攝）

2024/07/22 14:01

〔記者陳建志／台中報導〕歷經3任市長，民眾期待12年，斥資6.1億興建的「太平國民暨兒童運動中心」今天舉行上梁典禮，預計明年1月完工，未來將擁有全市最大的健身體適能空間，並有游泳池、兒童運動遊戲室、綜合球場等空間，結合戶外優美的坪林森林公園，將成為漂亮的運動休息場所，市府運動局表示，目前正在進行委外營運招商階段，預計明年10月對外試營運。

市府今天舉行「太平國民暨兒童運動中心」上梁典禮，包括市府建設局長陳大田、運動局長李昱叡、太平區長許貴芳、市議員張玉嬿、蔡耀頡、賴義鍠、黃佳恬、太平農會總幹事余文欽與多位里長都出席。

陳大田局長表示，「太平國民暨兒童運動中心」位於兼具生態滯洪跟森林休憩的「坪林森林」公園內，園區面積廣達11.7公頃，因原物料上漲，經費由4億、5.1億，一路增加到6億1千萬才順利發包。

陳大田表示，「太平國民暨兒童運動中心」1樓規劃有水療中心及游泳池，2樓為兒童運動室及半戶外空間，3樓為多功能運動中心、綜合球場（籃球、排球、羽球）、體適能中心及綜合教室，將提供成人和兒童舒適的休閒空間，預計明年1月完工。

市府運動局長李昱叡表示，目前全市已經對外開放有大里、南屯、朝馬等7座國民暨兒童運動中心，營運狀況都不錯，深獲市民喜愛，太平國民暨兒童運動中心目前正在進行委外經營招商階段，已有廠商表達經營意願，預計明年10月就能對外試營運。

「太平國民暨兒童運動中心」今天舉行上梁典禮，包括市府建設局長陳大田（左7）、運動局長李昱叡（右7）等人出席。（記者陳建志攝）

「太平國民暨兒童運動中心」今天舉行上梁典禮，包括市府建設局長陳大田（左7）、運動局長李昱叡（右7）等人出席。（記者陳建志攝）

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