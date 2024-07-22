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南臺灣迎賓「門戶」再升級 高雄國際花卉市場周邊完成整建

花市南側圍牆拆除後景觀更通透。（市府提供）

花市南側圍牆拆除後景觀更通透。（市府提供）

2024/07/22 13:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府完成翠亨南路（平和東路至崇安街）路面改善、及高雄國際花卉市場南側空地景觀營造，不但提升區域生活品質，也優化機場周邊整體風貌，讓南臺灣迎賓門戶再升級。

工務局說明，翠亨路是前鎮、小港區主要幹道之一，也是兩地居民往返高雄市區重要道路，翠亨路早期原有台糖運送貨物鐵道，經市府工務局改造成自行車道後，逐步升級周邊街景，從日常的設施維護改善、綠美化到專案辦理鐵道意象改造設置觀機平台、花架綠廊與翠平公園旁閒置空地環境再造等。

市府近期再接力完成翠亨南路（平和東路至崇安街）路面改善、及高雄國際花卉市場南側空地景觀營造，全面提升區域生活品質，同時也優化高市迎賓門戶整體風貌。

工務局表示，翠亨南路是來往捷運草衙站的路線之一，路面已有破損老化現象，道工處重新刨鋪後、改善騎車及搭車轉乘的用路安全與通行效率，搭配公園處改造完成的高雄國際花市綠意空間，營造煥然一新的市容景觀。

公園處進一步指出，翠平公園旁翠亨南路上原有一2.9公頃閒置空地，為台灣糖業公司及財政部國有財產署所有，該土地於都市計畫使用分區屬公園用地，因尚未徵收故協調上述土地管有單位加以綠美化，修剪既有喬木草皮、清除雜木、種植45棵印度紫檀及灑撥草籽等並鋪設步道。

另外將高雄花市南側約4公頃空地的原有生硬圍牆拆除增加視覺通透性，並加強綠化與種植喬木型塑自然綠籬，同時增設步道系統，為在地增添舒適清閒的公共休憩場域。

道工處補充，翠亨南北路自行車道可串聯前鎮之星自行車道與沿海路自行車道，是利用台糖舊鐵道轉化新生的自行車道，沿路以垂榕綠籬隔絕往來車流噪音並植有風鈴木，每逢盛開必成賞花打卡熱點，還能近距離欣賞飛機起降，可說是地方特色景點，也完善了本市減碳運輸騎行環境。

翠亨南路路面改善。（市府提供）

翠亨南路路面改善。（市府提供）

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