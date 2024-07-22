南投第一期青年住宅今抽籤，抽出45位幸運兒

南投縣青年住宅第一期22日公開抽籤，抽出正取45名、備取45名。（記者張協昇攝）

2024/07/22 12:46

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府於南投市文化路興建的青年住宅第一期，今（22日）上午在文化局圖書館放映室公開抽籤，全程現場直播，由縣府祕書長洪瑞智等人，從477位符合資格的申購民眾中抽出正取45名、備取45人，縣府後續將會正式發函通知45位正取民眾，在期限內到縣府確認承購意願後辦理看屋、選屋及簽約等程序，若未在期限內確認承購意願，再由備取民眾依序遞補。

洪瑞智表示，為實現居住正義，縣府在南投市文化路興建的青年住宅第一期，同時具備有區段好、品質佳且價格相對便宜等購屋時必須考慮的三大要件，3房型從680萬元起跳，能抽中的都是幸運兒，目前文化路青年住宅第二期55戶也已動工，縣府也正在草屯及竹山陸續規劃青年住宅，盼鼓勵更多青年返鄉、留鄉安居樂業，但也提醒中籤民眾，依據「南投縣幸福家園租售及管理自治條例」規定，自産權登記日起未滿5年，不得將住宅或基地出售、出租、出典或贈與予縣政府以外之人，或與他人交換。

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南投縣青年住宅第一期共興建45戶，其中3房型36戶、4房型9戶，提供設籍南投縣18歲至45歲縣民申購，經審查後共有477人符合資格，包括61位符合中低收入戶、身心障礙者等優先保留戶民眾，今天抽籤時先從61人抽出5戶優先保留戶，未中籤的56人再混入一般戶申購者416人中，依序抽出一般戶正取40戶及備取戶45戶。

南投縣政府建設處表示，縣府後續將會正式發函通知45位正取民眾，進行看屋、選屋、簽約、移轉及交屋等程序，確認承購民眾須自備50萬元頭期款。

南投第一期青年住宅22日公開抽籤，並採現場直播。（記者張協昇攝）

南投縣青年住宅第一期22日公開抽籤，不少承購民眾全家到場關切。（記者張協昇攝）

南投縣青年住宅第一期共興建45戶，目前已完工。（資料照）

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