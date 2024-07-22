營養更高！ 台中農改場建立發芽大豆生產流程

發芽的大豆總酚類含量較未發芽大豆增加1.5倍，台中農改場看好具有成為保健產品的潛力。（台中農改場提供）

2024/07/22 12:48

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨推廣雜糧，我國大豆自給率提高到約1成，為可更提高大豆的附加價值，農業部台中農改場建立發芽大豆生產流程，藉由調控發芽過程之最適時間，提升大豆內游離胺基酸及總酚類含量，有成為保健產品原料的潛力，目前該技術以技轉給民間廠商。

大豆種子富含蛋白質及膳食纖維，可作為優質蛋白來源，台中農改場助理研究員蘇致柔表示，在大豆發芽期間，所儲存的蛋白質會轉變為易消化吸收之小分子營養物質，並提升機能性物質γ-胺基丁酸（GABA）的含量。國產大豆具有新鮮、高發芽力及低碳足跡的優勢，透過調控該場所培育的大豆品種「台中1號」種子發芽時間，可增加游離胺基酸及總酚類含量，其中總酚類含量可增加1.5倍、GABA含量更可增加2倍以上，具開發成為舒眠、抗壓保健的產品潛力。

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台中農改場指出，發芽大豆不僅能做為芽菜食用，也可開發發芽豆漿等產品，發芽豆漿是由剛發芽的高生長活力豆芽製成，相對於未發芽豆豆漿，更具較高游離胺基酸及總酚類等營養成分，且帶有特殊鮮甜風味，可提供素食和乳糖不耐症患者牛奶替代的新選項；發芽豆粉則是選用發芽後的豆芽乾燥製成，適合製作沖泡飲品和調味湯粉，並可增添風味。

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