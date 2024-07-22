體驗職場從4歲開始！ 新北小小清潔員今起免費報名

新北市環保局舉辦「小小清潔隊員大挑戰」，讓小朋友換上清潔隊員制服，體驗清除淤泥工作。（新北市環保局提供）

2024/07/22 12:35

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市環保局8月起舉辦小小清潔隊員體驗活動，設計「垃圾去哪兒？」、「小小清潔隊員大挑戰」兩套環境課程，帶領4至6歲的小朋友認識焚化廠、體驗清潔隊員工作，「垃圾去哪兒？」課程今（22日）起開放報名，「小小清潔隊員大挑戰」則開放8月5日、9月2日報名，課程免費、總共六梯次、110個名額，額滿採抽籤制，報名順序不影響結果。

環保局表示，一、二梯課程「垃圾去哪兒？」將於8月23日、8月30日上午9點至12點在樹林焚化廠舉行，開放4至6歲兒童參加，活動須有1名家長陪同，小朋友將認識焚化廠神秘的「大煙囪」、垃圾車回收垃圾的去向，也安排桌遊學習回收分類，更讓小朋友彩繪自己的小小焚化廠模型。

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三至六梯課程「小小清潔隊員大挑戰」將於9月15日、9月29日、10月13日、10月27日上午9點至10點45分，分別舉辦於中和區清潔隊停車場與三重區域資源循環中心，小朋友們將換上小小清潔隊員制服，體驗垃圾收運、回收分類、清理水溝、撕除違規小廣告等清潔工作，更可接觸垃圾車，看見垃圾車如何吃進多少垃圾。

環保局指出，報名先後順序不影響錄取結果，額滿將抽籤決定；參加「垃圾去哪兒？」可帶回自己創作的焚化廠彩繪模型、「小小清潔隊員大挑戰」活動可帶回紀念服飾，歡迎家長帶小朋友報名，活動詳情可至環保局官網或臉書「新北i環保」查詢。

新北市環保局舉辦「小小清潔隊員大挑戰」，讓小朋友換上清潔隊員制服，首次體驗坐上垃圾車。（新北市環保局提供）

新北市環保局舉辦「小小清潔隊員大挑戰」，讓小朋友換上清潔隊員制服，撕除違規小廣告。（新北市環保局提供）

新北市環保局舉辦「垃圾去哪兒？」，安排桌遊課程讓小朋友學習回收分類。（新北市環保局提供）

新北市環保局在樹林焚化廠舉辦「垃圾去哪兒？」，讓小朋友彩繪自己的小小焚化廠模型。（新北市環保局提供）

新北市環保局舉辦小小清潔隊員體驗活動，僅供4至6歲兒童參加，即日起開放網路報名，採抽籤制方式決定是否錄取。（新北市環保局提供）

新北市環保局舉辦「小小清潔隊員大挑戰」，小小清潔隊員認真聽車輛介紹，對垃圾車充滿好奇。（新北市環保局提供）

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