連採收都不夠！ 彰化超人氣「摸蛤」今年不會再辦了

許多民眾期待暑假可以到彰化線西挖海蛤，因為海蛤收成太差，今年確定畫下句點。（資料照，記者劉曉欣攝）

2024/07/21 22:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕暑假何時辦？彰化縣超人氣的「一畝海的小旅行」摸超大海蛤活動，原本宣布暑假一定辦，許多民眾一再敲碗詢問，對此，執行長黃泯嘉指出，今年確定不會再辦了，他要對所有想參加的人說抱歉，因為氣候與環境的關係，僅存海蛤已少之又少！

黃泯嘉表示，因為每年在線西舉辦挖海蛤都大受歡迎，因為活動不收費，只有自挖又帶回家，才以產地成本價來收錢，但不買也沒關係。以往都在暑假快結束才辦，也就是等到放養海蛤業者收成差不多了，僱工去挖又不划算，才會開放給民眾來體驗。今年則是改變作法，直接向業者預約整場，以類似契作方式，讓民眾可以提早就挖好挖滿。

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黃泯嘉指出，今年在5月底搶先推出，端午節再度推出，端午節更有超過2000人參加，本來就要繼續辦理，結果卻因天氣關係，一下子暴雨，暴雨後又出大太陽，造成海蛤嚴重減收。原本打算要另外尋找有意願合作的業者，計畫在暑假至少辦理2場，但隨著連日天候忽熱忽雨，海蛤收成情況很差，連採收都不夠了，如何開放給民眾挖。

黃泯嘉強調，他知道許多人都在問何時要開辦，但他真的找不到可以讓民眾挖海蛤的場地，目前市面上的文蛤，幾乎都是來自養殖池，野生海蛤的量微乎其微。因為考量到許多參加民眾，還特地從高雄、台北趕來，為避免大家敗興而歸，只好直接宣布今年挖海蛤活動已畫下句點，期待明年再相見。

許多民眾期待暑假可以到彰化線西挖海蛤，因為海蛤收成太差，今年確定畫下句點。（資料照，記者劉曉欣攝）

許多民眾期待暑假可以到彰化線西挖海蛤，因為海蛤收成太差，今年確定畫下句點。（資料照，記者劉曉欣攝）

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