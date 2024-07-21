彰化垃圾分類之亂 舊衣回收箱慘成垃圾山

彰化有民眾貪圖方便，將非舊衣回收箱可回收的物品，一起當丟在回收站，造成社區髒亂跟清運不便。（翻攝邱垂育臉書）

2024/07/21 20:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣從7月起加強垃圾分類回收的收運標準，將「舊衣回收」納入檢查項目，結果有民眾把舊衣回收箱當垃圾回收站，不只丟舊衣，連棉被、涼席連彈簧床都拿來丟棄，變成垃圾山。彰化縣環保局表示，民眾要丟棄的舊衣、棉被、枕頭等應分類清運，若造成髒亂，可依廢棄物清理法罰款1200元到6000元。

彰化縣垃圾分類規定，民眾必須把「乾淨舊衣」放到舊衣回收箱，或是交給資源回收車，不過棉被、枕頭、破損衣物、布偶與桌布等布織品，則可視為一般垃圾，應另行打包回收，或交給各地清潔隊清運。

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對此溪湖鎮等部分鄉鎮可隨車清運，永靖鄉等鄉鎮則要求交給清潔隊資源回收車，但和美鎮等鄉鎮的舊衣回收箱可進行回收，一縣三制的回收方式，讓少數民眾也搞不清，不管三七二十一，竟將棉被、涼席、彈簧床都拿到舊衣回收站丟棄，導致永靖鄉瑚璉村等地點舊衣回收點發生髒亂狀況。

瑚璉村村長邱垂育表示，永靖鄉的舊衣回收箱只能收乾淨舊衣物，卻有民眾將舊棉被、枕頭拿來丟棄，甚至彈簧床都有，面對這些垃圾，舊衣業者只會回收舊衣，其他還是要請清潔隊來清運，其實只要打一通電話給清潔隊清運即可，卻貪圖方便，造成大家不便。

彰化縣環保局表示，彰化縣目前有17個公所招標業者設置舊衣回收箱，其中和美鎮、田中鎮、北斗鎮、二林鎮、花壇鄉、福興鄉、線西鄉、埤頭鄉與二水鄉等9鄉鎮的舊衣回收箱可收受家居紡織品，除了有價值的舊衣以二手衣處理，其餘無價值當鍋爐輔助燃料。

永靖鄉公所表示，目前鄉內有80個舊衣回收箱，全部僅能回收乾淨舊衣，民眾若有家居紡織品要回收，不可當垃圾丟棄，可聯絡清潔隊，會安排時間進行清運；溪湖鎮公所說，除了舊衣必須丟回收箱，目前未限制家居紡織品需另行回收，只要打包好，就可隨車清運，不過目前已研擬家居紡織品回收方式，增設回收箱或是與舊衣一起回收等方式。

彰化縣環保局也說，民眾要丟棄的舊衣、棉被、枕頭等要分類好，視各鄉鎮清運規定回收，若造成髒亂，可依廢棄物清理法罰款1200元到6000元。

彰化近日加強垃圾回收標準，有民眾不想分類，將舊衣、棉被、彈簧床都一起拿來丟到舊衣回收箱造成髒亂。（邱垂育提供）

彰化縣垃圾分類規定，「乾淨舊衣」必須放到舊衣回收箱，或是交給資源回收車，棉被、枕頭、破損衣物、布偶等布織品，不分鄉鎮舊衣回收箱則可回收。（記者陳冠備攝）

彰化縣環保局指出，民眾丟棄的舊衣、棉被、枕頭等應分類清運，若造成髒亂，可依廢棄物清理法罰款1200元到6000元。（記者陳冠備攝）

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