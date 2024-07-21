「凱米」持續靠近 賈新興：週二後路徑變動大恐增為中颱

台灣周邊有「凱米」、「巴比侖」兩個輕度颱風。（中央氣象署提供）

2024/07/21 19:45

〔記者蔡思培／台北報導〕輕度颱風「凱米」（GAEMI）持續朝台灣靠近，中央氣象署預估，台灣東方海域至北部海域一帶在海氣條件上有利颱風發展，凱米北上過程可能逐漸發展、半徑增加。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，週二下午2點前颱風路徑變動度小，但之後路徑變動度大，有增強為中度颱風趨勢。依目前路徑預測顯示，發布海警時間約在週二凌晨，發布陸警時間約在週三晚上8點。

賈新興在臉書發文表示，週二下午2點前颱風路徑變動度小，但之後路徑變動度大，強度仍有增強為中度颱風趨勢。賈新興建議可觀察週二、週三路徑與太平洋高壓駛流場的變化趨勢，事先做好防颱準備工作。

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他說，依目前路徑預測顯示，發布海警時間約在週二凌晨，發布陸警時間約在週三晚上8點。但他也提醒，超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

賈新興也分析未來一週天氣，明天午後苗栗以南山區及高屏有零星短暫陣雨。週二起受颱風外圍環流影響，北海岸至東北角、新北東側及宜花轉有局部短暫雨，午後台中以南有局部陣雨。週三至週四早上，各地有陣雨或雷雨，台中以北有局部豪雨以上降雨，中南部山區易有局部較大雨勢。

週五中午後，新竹以北天氣會轉多雲時晴，週五晚上起至週六，嘉義以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下週日台南以南會有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下週一午後各地山區及雲嘉南有零星短暫陣雨，下週日午後西半部及宜蘭有局部短暫陣雨。

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