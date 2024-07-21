金廈泳渡「一字排開」 200選手接力挑戰7公里水道

金廈泳渡女子組選手奮勇下水。 （記者吳正庭攝）

2024/07/21 19:16

〔記者吳正庭／金門報導〕金門第12屆金廈泳渡活動今天在烈嶼鄉雙口海灘登場，兩岸三地200位游泳好手，以2人1組「一字排開」，接力挑戰約7公里的金廈水道。台灣選手表現搶眼，李光鑫、徐逸君於男子B組蟬連冠軍，卓承齊、卓沛齊兄弟檔在男A組第2，鄧羽彣、林家嫻也於女子組搶下第2。

此外，男子A組由廈門選手李城宇、趙捃博航聯手稱王，女子組由廈門選手成涵瑀、王可欣封后。趙捃博航也曾在去年同組與另名搭檔奪冠。

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2009啟動的金廈泳渡活動邁入第12屆，今年在金廈交流一片低迷氛圍中，包括選手及福建省體育局局長葉得盛等體育部門官員在內的174人團體，19日由小三通抵達金門，也引起地方矚目。

副縣長李文良說，金廈泳渡是兩岸備受關注的體育賽事之一，每年來自兩岸三地的優秀選手齊聚一堂挑戰自我、超越極限，展示勇氣與堅韌，挑戰這段象徵運動精神、毅力和跨越困難的決心、全長7公里的水道。金廈泳渡活動不僅能感受參賽選手拚搏的精神，更將金門美麗風光和豐厚文化底蘊，展現在世人眼前。

由於葉得盛等中國官員抵金純粹參加金廈泳渡，為免節外生枝，經主辦單位協調，獲得預計出席泳渡的財團法人海峽交流基金會副董事長羅文嘉同意，雙方並未在同一時間出現在開幕現場。

主辦單位為提升賽事公平性及競爭度，首度採用新的計時方式，同組選手下水前在岸邊一字排開，不會有先後下水的問題，由大會統一按下開關，選手身上感應器自動開始計時，一直到上岸經過終點線感應，成績即出爐。

主辦單位表示，此次選手有來自台灣80位，中國、香港、澳門120位，除了以「1船1人」隨行照護，另外，海巡署出動安全戒護能量，包括海上戒護3艇14人、岸際20人，全力加強全安維護能量。

賽事結果：

男子A組前3名依序是「李城宇和趙捃博航（88分08秒）」、「卓承齊和卓沛齊（91分07秒」與「蘭天辰和邱一城」並列第2名、「冼展霆和方胤（93分35秒）」。男子B組前3名「李光鑫和徐逸君（110分03秒）」、「陳民彬和陳觀賜（129分56秒）」、「張晨隆和陳震宇（132分08秒）」。女子組前3名「成涵瑀和王可欣（94分22秒）」、「鄧羽彣和林家嫻（99分28秒」、「陳張怡和吳靜萱（100分16秒）」。

金廈泳渡今年採用新的計時方式，同組選手下水前在岸邊一字排開，不會有先後下水的問題，由大會統一按下開關，選手身上感應器自動開始計時。 （記者吳正庭攝）

金廈泳渡由金門游往廈門，男子選手個個爭先跑第一。（記者吳正庭攝）

金廈泳渡登場，現場溫度飆高不下，主辦單位準備「涼扇」降溫。（記者吳正庭攝）

金廈海泳登場，由中國廈門「越界」來的是大批支援安全防護的小艇。（記者吳正庭攝）

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