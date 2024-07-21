為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

金廈泳渡「一字排開」 200選手接力挑戰7公里水道

金廈泳渡女子組選手奮勇下水。 （記者吳正庭攝）

金廈泳渡女子組選手奮勇下水。 （記者吳正庭攝）

2024/07/21 19:16

〔記者吳正庭／金門報導〕金門第12屆金廈泳渡活動今天在烈嶼鄉雙口海灘登場，兩岸三地200位游泳好手，以2人1組「一字排開」，接力挑戰約7公里的金廈水道。台灣選手表現搶眼，李光鑫、徐逸君於男子B組蟬連冠軍，卓承齊、卓沛齊兄弟檔在男A組第2，鄧羽彣、林家嫻也於女子組搶下第2。

此外，男子A組由廈門選手李城宇、趙捃博航聯手稱王，女子組由廈門選手成涵瑀、王可欣封后。趙捃博航也曾在去年同組與另名搭檔奪冠。

2009啟動的金廈泳渡活動邁入第12屆，今年在金廈交流一片低迷氛圍中，包括選手及福建省體育局局長葉得盛等體育部門官員在內的174人團體，19日由小三通抵達金門，也引起地方矚目。

副縣長李文良說，金廈泳渡是兩岸備受關注的體育賽事之一，每年來自兩岸三地的優秀選手齊聚一堂挑戰自我、超越極限，展示勇氣與堅韌，挑戰這段象徵運動精神、毅力和跨越困難的決心、全長7公里的水道。金廈泳渡活動不僅能感受參賽選手拚搏的精神，更將金門美麗風光和豐厚文化底蘊，展現在世人眼前。

由於葉得盛等中國官員抵金純粹參加金廈泳渡，為免節外生枝，經主辦單位協調，獲得預計出席泳渡的財團法人海峽交流基金會副董事長羅文嘉同意，雙方並未在同一時間出現在開幕現場。

主辦單位為提升賽事公平性及競爭度，首度採用新的計時方式，同組選手下水前在岸邊一字排開，不會有先後下水的問題，由大會統一按下開關，選手身上感應器自動開始計時，一直到上岸經過終點線感應，成績即出爐。

主辦單位表示，此次選手有來自台灣80位，中國、香港、澳門120位，除了以「1船1人」隨行照護，另外，海巡署出動安全戒護能量，包括海上戒護3艇14人、岸際20人，全力加強全安維護能量。

賽事結果：


男子A組前3名依序是「李城宇和趙捃博航（88分08秒）」、「卓承齊和卓沛齊（91分07秒」與「蘭天辰和邱一城」並列第2名、「冼展霆和方胤（93分35秒）」。
男子B組前3名「李光鑫和徐逸君（110分03秒）」、「陳民彬和陳觀賜（129分56秒）」、「張晨隆和陳震宇（132分08秒）」。
女子組前3名「成涵瑀和王可欣（94分22秒）」、「鄧羽彣和林家嫻（99分28秒」、「陳張怡和吳靜萱（100分16秒）」。

金廈泳渡今年採用新的計時方式，同組選手下水前在岸邊一字排開，不會有先後下水的問題，由大會統一按下開關，選手身上感應器自動開始計時。 （記者吳正庭攝）

金廈泳渡今年採用新的計時方式，同組選手下水前在岸邊一字排開，不會有先後下水的問題，由大會統一按下開關，選手身上感應器自動開始計時。 （記者吳正庭攝）

金廈泳渡由金門游往廈門，男子選手個個爭先跑第一。（記者吳正庭攝）

金廈泳渡由金門游往廈門，男子選手個個爭先跑第一。（記者吳正庭攝）

金廈泳渡登場，現場溫度飆高不下，主辦單位準備「涼扇」降溫。（記者吳正庭攝）

金廈泳渡登場，現場溫度飆高不下，主辦單位準備「涼扇」降溫。（記者吳正庭攝）

金廈海泳登場，由中國廈門「越界」來的是大批支援安全防護的小艇。（記者吳正庭攝）

金廈海泳登場，由中國廈門「越界」來的是大批支援安全防護的小艇。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
海基會進駐金門 羅文嘉︰推動兩岸健康交流
2024/07/21 05:30

海基會進駐金門 羅文嘉︰推動兩岸健康交流
金廈泳渡「中國團」抵金門 174人大陣仗
2024/07/19 20:55

金廈泳渡「中國團」抵金門 174人大陣仗

純喫茶寵粉撒百萬獎 即刮即抽送豪華郵輪行
金廈泳渡與中國官員同場不同框 羅文嘉：兩岸和平不應那麼遠
2024/07/21 15:02

金廈泳渡與中國官員同場不同框 羅文嘉：兩岸和平不應那麼遠

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播