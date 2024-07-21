桃園市暑期成年禮營隊報名開跑，邀15至18歲青年挑戰自我。（桃市青年局提供）

2024/07/21 19:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局訂於8月25日、26日將於復興青年活動中心舉辦桃園市「青春無懼，邁步前行」成年禮營隊活動，針對15至18歲青年，透過團隊體驗活動課程及健行挑戰，促進青年朋友自我成長、提升人際溝通能力、問題解決能力以及挫折的忍受力等，並安排12.2公里徒步健行挑戰，即日起至7月26日受理報名。

青年事務局長侯佳齡表示，成年禮營隊活動為期兩天一夜，第一天將透過分組進行主題營隊及團隊默契互動遊戲等，幫助青年了解自己及團隊合作解決問題的重要性。團隊成員必須共同研擬達成任務的策略，在限制條件情境下將指定物品運送到指定地點，象徵成年後面對問題與挑戰時，可以獨立思考解決問題方式，並透過傾聽、表達和協商技巧研擬出相對應的因應策略，也期盼從團隊互動的過程中，增進人際交流及解決問題能力。

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第二天則會帶領青年以自己的雙腳和團隊的夥伴一起完成徒步健行12.2公里的挑戰，從復興青年活動中心出發，沿台7線至經國紀念館。這段路程需要體力與耐力，考驗參加者心理素質和團隊精神，學會堅持不懈、遭遇挫折時的忍耐力和團隊合作的重要性。

侯佳齡提到，期望透過不一樣的成年禮活動，幫助青年在多元環境中成長，培養自信、責任感和社會參與精神，除了為桃園市培養更多優秀年輕人才外，也為青年學子留下一個不一樣的暑假，在開學前，送一份值得為自己青春喝采的禮物，更多活動詳情請上青年局官方網站或洽詢陳小姐（03）333-2153分機31。

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