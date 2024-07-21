台灣與中國漁船作業區域 海峽中線成新分水嶺

中國海警船先將海峽中線以西，視為固定巡邏區。（漁民提供）

2024/07/21 19:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年小管產季，澎湖漁船追逐小管移動捕捉，但昔日傳統漁場、中國與台灣共同作業區，傳出中國海警船登檢查扣澎湖大進滿號漁船後，中國海警船與我國海巡署巡防艇在海峽中線形成對峙，澎湖漁船在附近打帶跑，原本是戰略分野的海峽中線，變成中國與台灣漁船作業的分水嶺。

連日來中國海警船、澎湖漁船與台灣海巡巡防艇，在海峽中線捉迷藏，今（21）日又在北緯23度19分 、東經118度21分（海峽中線以西），一艘中國海警船追逐40-50艘澎湖漁船，從早上10點持續至下午，讓澎湖漁民無法下網作業。海巡署接獲通報後，下午2時9分立即通報艦隊分署台中艦前往查處，澎湖海巡隊10071艇也趕往處理中。

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下午4時40分台中艦抵達花嶼西方49浬，以雷達及目視均未發現中國海警船。下午5時05分台中艦回報，現場有多艘我國籍漁船均於中線以東海域作業，惟均未開啟VMS及AIS系統，台中艦將持續於該海域巡弋，以維護我國漁權。

目前萬里艦部署於目斗嶼西北32浬（中線以東海域），台中艦部署於花嶼西50浬（中線以東海域），並續以雷達及AIS系統監控該海域治安動態，如有發現海警船將即時應處回報。現在態勢很明顯，中線以東是我國漁民作業區，只要越過中線以西，就會遭到中國海警船廣播驅離。

我國巡防艇與中國海警船，以海峽中線為分隔點。（海巡署提供）

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