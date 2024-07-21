他怨台灣「1類型餐廳」變多！網怒：還收服務費

網友發現，因受缺工影響，最近「需要客人自行收餐盤」的店不斷變多。示意圖。（資料照）

2024/07/21 19:08

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣缺工潮日益嚴重，許多小吃店及餐廳紛紛轉型成半自助式，以降低人事成本。日前有網友報怨，他發現越來越多餐廳都要求客人自行回收餐盤及廚餘，貼文一出，引發不少網友共鳴。

一名網友在PTT以「台灣怎麼越來越多那種要自己收餐盤的店啊」為題發文，他發現最近「需要客人收餐盤」的店不斷變多，連家裡附近的小籠包店，也開始要求客人自行回收餐盤。

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原PO認為，雖然自己收餐盤不是什麼很大的事情，但覺得就是因為懶得自己煮自己收才會選擇外食，好奇詢問網友，「付了錢還要自己端著沒喝完的湯碗去回收廚餘，這種要自己收的店怎麼會越來越多啊？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「問題就是缺工」、「請不到人啊，很合理」、「人工變貴又請不到人，才會這樣」、「收了他們又不會來擦桌子，超噁」、「說真的，你不收他也拿你沒辦法」。

也有網友憤怒表示，「結果含10％服務費==」、「最討厭把一堆事推給客人又收服務費的店」、「沒小費跟低價的店可以接受，但是200元的拉麵還要自己收我不能忍」、「還有更誇張無人商店貴到爆 還要自己煮」、「互相尊重的感覺吧！你賣不便宜還要人收，客人一定不舒服」、「收服務費我就不會幫你收，就這麼簡單」。

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