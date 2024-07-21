「培你長大親子影院影像教育活動」新民生戲院展開

由富邦文教基金會主辦，立法委員陳培瑜（右）及台北市議員許家蓓協辦的「培你長大親子影院影像教育活動」。（陳培瑜辦公室提供）

2024/07/21 14:41

〔記者楊心慧／台北報導〕由富邦文教基金會主辦，立法委員陳培瑜及台北市議員許家蓓協辦的「培你長大親子影院影像教育活動」，昨（20日）在新民生戲院盛大展開，本次活動尚有三個場次，分別是7月27日、8月17日、8月24日，富邦文教基金會表示，若來不及參加別擔心，可選擇接下來的場次參與，期待您的參與，讓我們一起用影像陪伴孩子成長。

「培你長大親子影院影像教育活動」希望透過社區的力量，從地方扎根，進而激勵中央產出文化政策或是學校課程，來進行更全面的影像教育，活動不僅是影像教育的推廣，更是培養孩子多元視野和獨立思考的重要契機。

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活動當天播放四部動畫短片，⟪超人馬拉寶：雲球滾阿滾⟫、⟪小灰狼：夏日派對⟫、⟪豌豆孩兒長大囉⟫ 及⟪超級蟲蟲⟫，引領孩子們體驗一場難忘的螢幕探險，短片以繪本般溫柔且純粹的筆觸，生動地展現大自然的美好景色，帶領孩子們漫遊其中，並從中發現自己身上的美好與獨特之處。

富邦文教基金會執行長冷彬表示，富邦文教基金會近年來深耕兒童影像教育，將電影帶進小學以及社區電影院，也投入兒少節目孵化，不只是將資源帶進現場，在實驗教育的過程中，陪伴的老師與孩子，進而期望能從兒少開始，為未來的社會開啟更多元的觀點。

立法委員陳培瑜說明，透過這次活動，希望影像教育形式能夠從社區延伸到全國，甚至讓影像教育成為學校課程的一部分，養育一個孩子需要全村的力量，影像教育是全國動員的工作，只有透過教育部、文化部、地方政府、民間單位與影像產業人士的協力，才能讓這個集體推動的工作順利運作。

陳培瑜強調，她會繼續努力，為孩子們提供更好的教育資源和學習活動，她相信藝術能夠解放孩子的潛能，是培養感官能力的良好方式，透過良好的影像邏輯，可以培養孩子獨立的批判思考和閱讀能力，並促進他們個人探索、理解與詮釋的能力。

許家蓓表示，現代科技發達，有更多元的工具及媒介能夠運用在教育領域，其中影像具有傳播快速方便、具聲光效果等特性，若能善用，將成為推動教育工作的重要工具。因此本次影像教育活動是很好的起頭，凸顯影像教育需要民間、產業端及公部門共同推動，並持續針對內容加深加廣。

許家蓓說，未來也會接續在臺北市推廣影像教育，積極建議公部門透入相關的政策研究及資源持續推動。

由富邦文教基金會主辦，立法委員陳培瑜及台北市議員許家蓓協辦的「培你長大親子影院影像教育活動」。（陳培瑜辦公室提供）

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