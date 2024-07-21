日本民俗文化遺產「豐前神樂」 鬼怪面具搭太鼓魄力登台

被指定為日本國家重要無形民俗文化遺產的「豐前神樂」，在豐前天狗太鼓及神樂集團「若樂」詮釋下，20日於台北世貿一館「Fun!嗜100」展覽演出。（福岡縣豐前市台北聯絡處提供）

2024/07/21 13:21

〔記者蔡昀容／台北報導〕對外貿易發展協會7月19日至21日在台北世貿一館舉辦「Fun!嗜100」展覽。被指定為日本國家重要無形民俗文化遺產的「豐前神樂」，昨（20日）在主舞台演出，以鬼怪傳說為素材創作的神樂舞，搭配太鼓打擊震撼現場。

日本福岡縣豐前市市長後藤元秀率豐前天狗太鼓及神樂集團「若樂」來台演出。作品依據豐前市求菩提山流傳的鬼怪傳說創作，舞者戴上各式鬼怪面具，以富戲劇張力的肢體動作，配合太古演出，引起現場歡呼連連。

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豐前神樂集團若樂代表內丸典久表示，這次是配合太鼓演出，希望展現出不輸給太鼓魄力般的舞蹈。豐前天狗太鼓副會長久永龍士說，希望觀眾能享受到充滿魄力的神樂與太鼓間的合作。

後藤元秀說，「豐前神樂」歷史悠久，最早在1603年的歷史文獻，就有記載，2016年被指定為國家重要無形民俗文化遺產；豐前天狗太鼓以及神樂集團若樂由年輕人組成，結合JAZZ、和鼓、搖滾、芭蕾等創新與傳統元素，在日本很受歡迎，近年也積極至中國、韓國、夏威夷等海外公演，是活躍於日本傳統藝能國際交流的表演團體，這次首度來台演出，希望台灣朋友喜歡，也歡迎大家到豐前市旅遊。

福岡縣豐前市為加強日台交流，今年5月設立台北聯絡處，由台北城市科技大學觀光事業系助理教授李奇嶽出任市政顧問，並負責相關業務運作，這也是聯絡處成立後的第一場大型公開活動。

台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處前處長陳忠正（左起）、日本台灣交流協會台北事務所文化部部長村本千晶、日本福岡縣豐前市後藤元秀市長、外貿協會展覽處副處長楊秀英於表演會場合影。（福岡縣豐前市台北聯絡處提供）

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